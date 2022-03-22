Sudan'daki gösterilerde 1 kişi öldü, 173 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sudan'daki gösterilerde 1 kişi öldü, 173 kişi yaralandı

AA - Ömer Erdem - Güncel
 - Güncelleme:
Sudan'daki gösterilerde 1 kişi öldü, 173 kişi yaralandı

Ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koyduğu Sudan'da, sivil yönetim talebiyle süren gösterilerde 1 kişinin öldüğü, 173 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koyduğu Sudan'da, sivil yönetim talebiyle süren gösterilerde 1 kişinin öldüğü, 173 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, dün başkent Hartum'un Umdurman bölgesinde 17 yaşındaki bir göstericinin göğsünden vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Hartum ve Medeni kentlerindeki gösterilerde 173 kişinin gerçek mermi, gaz bombası kapsülleri ve çeşitli şekillerde yaralandığı aktarıldı.

Komite, 25 Ekim 2021'den bu yana güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 15'i çocuk 89 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Başkentin birçok noktasında bugün de sivil yönetim talebiyle yüzlerce kişi sokaklara çıktı.

Eylemciler; kaldırım taşları, ağaç parçaları ve yaktıkları araç lastikleriyle birçok cadde ve yolu trafiğe kapattı, gösteriler nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi.

AA / Ömer Erdem - Güncel

Hartum, Sudan, Ekim, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title