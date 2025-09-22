Sudan'daki Çatışmaların Yarattığı İnsani Kriz Derinleşiyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Afrika Bölge Direktörü Patrick Youssef, Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'da ateşkes sağlanmasına veya çatışmaların durdurulmasına ilişkin hiçbir işaretin olmadığını belirtti.

Youssef, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmaların neden olduğu son duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sudan'da, çatışmaların başladığı Nisan 2023'ten bu yana yaşanan durumun, her bakımdan, tüm kayıtlara ve saygın kuruluşların veri kaynaklarına göre "en kötü insani krize" neden olduğunu belirten Youssef, "Savaş halindeki bir ülkede yerinden edilmiş 13 milyon, ülkeyi terk etmiş ise 3 milyondan fazla insandan bahsediyoruz." dedi.

Youssef, Sudan'daki çatışmalardan herkesin geçim kaynağının, evinin ve sosyal güvenliğinin bir şekilde etkilendiğinin altını çizdi.

Halihazırda yaşananların, durumun daha da kötüye gittiğinin bir işareti olduğuna değinen Youssef, "Birçok kaynak, savaşın yoğunlaştığını ve şiddetin kontrol altına alınmak yerine yayıldığına işaret ediyor. İki buçuk yıla yakın silahlı çatışma ve şiddetten sonra ne yazık ki sivil halk sefalet içinde. Esasen ateşkes olacağına veya çatışmaların durdurulacağına dair hiçbir işaret yok." ifadelerini kullandı.

Youssef, çatışmaların yoğunlaşmasının insani ihtiyaçları artırdığını dile getirdi.

"Ne yazık ki savaşın en büyük yükünü hala Sudan toplumu çekiyor"

Sudan'daki sağlık tesislerinin yüzde 80'inin tamamen yıkılmış veya çalışamaz durumda olduğuna işaret eden Youssef, birçok su arıtma tesislerinin tam anlamıyla çalışmamasının ülkede en kötü kolera salgınına neden olduğunu vurguladı.

Youssef, kolerayla ilgili durumun daha da kötüye gitmeden ihtiyaçlara cevap verilmesi gerektiğini belirtti.

Çatışmalar nedeniyle Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir bölgesinden Tavila'ya gitmek, barınak, okul ve geçim kaynakları olmadan yaşamak zorunda kalan 500 bin civarında kişi olduğunu bildiren Youssef, "Ne yazık ki savaşın en büyük yükünü hala Sudan toplumu çekiyor çünkü taraflar, uluslararası insancıl hukuka, Cenevre Sözleşmelerine, hatta tarafları Sudan halkının onuruna ve geçim kaynaklarına saygı göstermeye zorlayan en temel İslami kurallara dahi saygı göstermiyor." diye konuştu.

Youssef, Sudan'da da küresel insani yardım fonlarında daralma yaşandığını söyleyerek, ülkede yetersiz beslenme olduğunu ve Faşir kentinin ise kuşatma nedeniyle zor günler yaşadığını ifade etti.

Ülke içinde yerinden edilmiş 2 milyon civarında kişinin evlerine döndüğünü aktaran Youssef, bu kişilerin sosyal hizmetlere nasıl ulaşacaklarının hala büyük bir soru işareti olduğunu kaydetti.

Youssef, ICRC tarafından desteklenen hastanelerde 18 binden fazla hastanın tedavi edildiğini ancak bunun Sudan gibi çok büyük bir ülke için sadece "okyanusta bir damla" olduğunu sözlerine ekledi.

-? ?Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçmişti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken HDK ülkenin batısına yönelmişti.