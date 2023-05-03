Sudan'daki Çatışmalardan Kaçan 6.000'i Aşkın Kişi, Komşu Etiyopya'ya Sığındı

ADDIS ABABA, 3 Mayıs (Xinhua) -- Etiyopya'daki yerel yetkililer, komşu Sudan'daki çatışmalardan kaçan 6.000'den fazla kişinin Etiyopya'ya girdiğini bildirdi.

Etiyopya'nın kuzeyindeki Amhara bölgesinde bulunan Batı Gondar bölge iletişim ofisi Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, Sudan'dan kaçan kişilerin 42 farklı ülkeden olduğunu ve aralarında Sudan'da yaşayan 941 Etiyopya uyruklu kişinin de bulunduğunu söyledi.

Açıklamada, kaçarak bölgeye gelen kişi sayısının sadece geçen Cuma gününe kadarki süreci kapsadığı belirtildi. Krizin büyümeye devam etmesi durumunda bir mülteci barınma alanı belirleme planlarının da halihazırda masada olduğu bildirildi.

Ayrıca mültecilerin sağlık, ulaşım, beslenme ve su gibi ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı olmak için yerel yetkililerin Uluslararası Göç Örgütü ve Etiyopya Kızılhaç Derneği ile birlikte çalıştıkları belirtildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric Pazartesi günü yaptığı açıklamada, en az 73.000 kişinin Sudan'da devam eden çatışmalardan komşu ülkelere kaçtığını söyledi.

15 Nisan'da Sudan'ın başkenti Hartum'da şiddetli çatışmalar patlak verdi ve ülkenin farklı yerlerinde hızla tırmandı. Devam eden çatışmada, Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) savaşıyor. Her iki taraf da birbirini çatışmayı başlatmakla suçladı.

Sudan Sağlık Bakanlığı'na göre, SAF ile RSF arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 500'ü geçti ve binlerce kişi yaralandı.