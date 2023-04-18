Sudan'daki Çatışmalarda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 144'e Yükseldi

HARTUM, 18 Nisan (Xinhua) -- Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 144'e çıktı.

HARTUM, 18 Nisan (Xinhua) -- Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 144'e çıktı.

Sivil toplum kuruluşu Sudanlı Doktorlar Merkez Komitesi'nden Salı günü yapılan açıklamada, "Savaşın başlamasından bu yana toplam 144 sivil hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Komite, siviller ve askeri personel de dahil olmak üzere en az 1.409 kişinin yaralandığını kaydetti.

Görgü tanıklarına göre göre Salı günü sabah saatlerinde Sudan Ordusu Komutanlığı ve başkanlık sarayı yakınlarının yanı sıra, Hartum Uluslararası Havalimanı'nda ve başkent Hartum'un güneyindeki bazı Hızlı Destek Kuvvetleri üsleri çevresinde çatışmalar yeniden başladı.

Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana Hartum'da ve başkentin dışındaki bölgelerde Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında silahlı çatışmalar sürüyor. İki taraf da birbirini çatışmaları başlatmakla suçluyor.

5 Kasım 2022'de askeri ve sivil liderler arasında imzalanan çerçeve anlaşması uyarınca Hızlı Destek Kuvvetleri'nin orduya entegre edilmesi başta olmak üzere Sudan ordusuyla Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çeşitli konularda derin ayrılıklar söz konusu.

Hızlı Destek Kuvvetleri'nin askeri araçlarını Sudan'ın kuzeyindeki Merowe bölgesindeki askeri hava üssüne yakın bir yere hareket ettirmesi ve ordunun bunu yasadışı kabul etmesi sonrasında iki askeri güç arasındaki gerilim geçen Çarşamba gününden bu yana tırmanışa geçti.