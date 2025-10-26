Haberler

Sudan'daki Çatışmalarda 3 Bin Kişi Yerinden Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Sudan'da ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 2 bin 500 ila 3 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Çatışmaların devam etmesiyle birlikte bu rakamın artabileceği belirtildi.

PORT Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Kuzey Darfur'un merkezi Faşir kentindeki çatışmalar nedeniyle 2 bin 500 ila 3 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

IOM tarafından yapılan açıklamada, "Bugün, sahadaki göç izleme ekipleri Faşir'de devam eden çatışmalar nedeniyle 2 bin 500 ila 3 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi." denildi.

Bu rakamların ilk tahminler olduğu ve "güvenlik durumunun kötüleşmesi ve göçün hızlanması nedeniyle artış gösterebileceği" ifade edildi.

Sahadaki ekiplerin verilerine göre, bazı kişilerin şehir içindeki güvenli bölgelere sığındığı, diğerlerinin Kuzey Darfur'daki Tavila ve Mellit bölgelerine yönelmiş olabileceği bildirildi.

IOM ayrıca, "bugün bildirilen çatışmalardan önce, 23-25 Ekim tarihleri arasında Faşir'den yaklaşık 2 bin kişinin daha yerinden edildiğini" hatırlattı.

Açıklamada, Faşir'deki durumun son derece gergin ve istikrarsız olduğu vurgulandı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en büyük insani krizine yol açan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur Bölgesinin 4 eyaletinin merkezini kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor ve şehri almak için sürekli saldırılar düzenliyor.

HDK, bu sabah Faşir'deki orduya bağlı 6. Piyade Tümenini aldığını iddia etti.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama

Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Yürekleri yakan olay! 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde bulundu

Daha 11 yaşındaydı! Evde feci şekilde bulundu
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
Aboubakar yeni takımındaki ilk maçında farkını gösterdi

Aboubakar yeni takımındaki ilk maçında farkını gösterdi
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
Göztepe'den Galatasaray maçı sonunda isyan: Her sene aynı film

Maç sonunda isyan ettiler: Her sene aynı film
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.