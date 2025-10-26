Sudan'daki Çatışmalarda 3 Bin Kişi Yerinden Edildi

PORT Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Kuzey Darfur'un merkezi Faşir kentindeki çatışmalar nedeniyle 2 bin 500 ila 3 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

IOM tarafından yapılan açıklamada, "Bugün, sahadaki göç izleme ekipleri Faşir'de devam eden çatışmalar nedeniyle 2 bin 500 ila 3 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi." denildi.

Bu rakamların ilk tahminler olduğu ve "güvenlik durumunun kötüleşmesi ve göçün hızlanması nedeniyle artış gösterebileceği" ifade edildi.

Sahadaki ekiplerin verilerine göre, bazı kişilerin şehir içindeki güvenli bölgelere sığındığı, diğerlerinin Kuzey Darfur'daki Tavila ve Mellit bölgelerine yönelmiş olabileceği bildirildi.

IOM ayrıca, "bugün bildirilen çatışmalardan önce, 23-25 Ekim tarihleri arasında Faşir'den yaklaşık 2 bin kişinin daha yerinden edildiğini" hatırlattı.

Açıklamada, Faşir'deki durumun son derece gergin ve istikrarsız olduğu vurgulandı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en büyük insani krizine yol açan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur Bölgesinin 4 eyaletinin merkezini kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor ve şehri almak için sürekli saldırılar düzenliyor.

HDK, bu sabah Faşir'deki orduya bağlı 6. Piyade Tümenini aldığını iddia etti.