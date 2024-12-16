Sudan'daki Çatışmalarda 28.700'den Fazla Can Kaybı
Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda 28.700'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 14 milyondan fazla insan yerinden edildi.
BAHRİ, 16 Aralık (Xinhua) -- Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yıkıcı çatışmalara sahne oluyor. Uluslararası kuruluşların tahminlerine göre, çatışmalarda 28.700'den fazla kişi hayatını kaybederken, çatışmalar nedeniyle 14 milyondan fazla insan da Sudan içinde ve dışında yerinden edildi. (Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)