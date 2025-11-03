Haberler

Sudan'daki Çatışmalar Nedeniyle 71 Bin Kişi Yerinden Edildi

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Sudan'ın Faşir kentinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kontrol sağladığı bölgede 71 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu. Çatışmalar sebebiyle güvenlik durumu istikrarsızlığını koruyor.

PORT Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bir hafta önce Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'in kontrolünü ele geçirmesinin ardından kentten ve çevre köylerden yaklaşık 71 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

IOM açıklamasında, saha ekiplerinin, 1-2 Kasım tarihlerinde Kuzey Darfur'daki Faşir kentinde süren çatışmalar nedeniyle yaklaşık 8 bin 600 kişinin yerinden edildiğini tahmin ettikleri belirtildi.

Açıklamada, "Böylece, 26 Ekim-2 Kasım tarihlerinde Faşir kenti ve çevresindeki yerlerden toplam 70 bin 894 kişi yerinden edilmiş oldu." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca saha ekiplerinin, yollardaki güvensizliğin hareketliliği kısıtlayabileceğini, güvenlik durumunun halen gergin ve istikrarsız olduğunu ve nüfus hareketlerinin sürdüğünü bildirdiği ifade edildi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürmesi ve işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
