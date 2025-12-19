BM, Sudan'da çatışmalar nedeniyle insanların güvenli alanlara kaçtığını bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Sudan Misyon Şefi Mohamed Refaat, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle insanların yalnızca güvenli alanlar bulabilmek amacıyla kaçtığını belirtti.

Refaat, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmede bulundu.

Sudan'da çatışmaların tırmandığına işaret eden Refaat, insanların korkuyla evlerinden kaçmak zorunda kaldığını ve ülkenin Kurdufan bölgesinde ekim sonundan bu yana 50 binden fazla insanın yerinden edildiğini belirtti.

"Sudan'daki insanlar kendi istekleriyle hareket etmiyor, sadece güvenli alan bulmak için kaçıyor." diyen Refaat, tüm BM üyesi ülkeler ve destek sağlayabilecek herkesi Sudan halkının korunmasını sağlamaya çağrısında bulundu.

"Sudan genelinde derin güvensizlik ve şiddet devam ediyor"

Refaat, "Kurdufan'da yaşanan bu yer değiştirmeler rastgele değil, insanların korkması nedeniyle oluyor. Sudan genelinde derin güvensizlik ve şiddet devam ediyor. Bu durum da siviller için koruma risklerini artırıyor ve güvenli insani yardıma erişimi engelliyor." diye konuştu.

Güney Kurdufan eyaletinin merkezi Kadugli kasabasında çatışmaların devam ettiğini kaydeden Refaat, bunun durmaması halinde 90 ila 100 bin kişinin yerinden edileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Refaat, Sudan'da ordu ile çatışan HDK tarafından ekim sonunda ele geçirilen Faşir kentinden 109 binden fazla kişinin kaçmayı başarabildiğini söyledi.

"(Faşir'den kaçanların) birçoğu, lojistik ve güvenlik sorunları nedeniyle daha ileriye gidemeyerek komşu köylerde mahsur kalmış durumda." diyen Refaat, Faşir'de insanların hayatta kalabilmesi için gerekli temel unsurların tamamen yok edildiğini söyledi.

Refaat, IOM'un yaşanan fon kesintileri nedeniyle zor bir süreç yaşadığını ve sadece bu yıl 83 milyon dolarlık kaynak kaybettiğini açıkladı.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken, Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.