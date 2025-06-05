Sudan'daki Çatışmalar İnsani Krizi Derinleştiriyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Sudan'daki çatışmaların yol açtığı yerinden edilmelerin ve artan kolera vakalarının ülke genelindeki insani ihtiyaçları artırdığını söyledi.

Dujarric çarşamba günü yaptığı açıklamada Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre yalnızca Hartum eyaletinde yakın zamanda yaklaşık 9.700 kişinin çatışmalar nedeniyle yerinden edildiğini belirtti.

Güney Kordofan eyaletinde şiddetli çatışmalar nedeniyle El Kuz bölgesinde yer alan Dibebe kasabasında 9.000'den fazla kişinin evlerini terk ettiğini kaydeden Dujarric, bölgedeki durum son derece istikrarsız olmaya devam ettiğini söyledi.

Sözcü, Kuzey Darfur eyaletindeki Ebu Şuk Mülteci Kampı ve El Faşir'den yaklaşık 600 kişinin yerinden edildiğini de aktardı.

Dujarric, kolera salgınına ilişkin açıklamasında, Hartum eyaletindeki vakalarda düşüş görülse de Nil Nehri eyaletinde günlük vakaların giderek arttığını, son iki haftada 180'den fazla vakanın ve 4 ölümün kayda geçtiğini ve 55 vakanın diğer eyaletlerden gelmesinin hastalığın bölgeler arası yayılımına işaret ettiğini söyledi.

İnsani yardım kuruluşlarının, yerinden edilmeler, altyapıdaki tahribat ve güvenli suya sınırlı erişimin koleranın bulaşmasını hızlandırdığı yönünde uyarıda bulunduğunu belirten Dujarric, "Yerinden edilmiş binlerce kişi şu anda Mavi Nil eyaletine geri dönüyor ve acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Gıda, temiz su, sağlık hizmetleri, barınak ve eğitimden yoksunlar" ifadelerini kullandı.