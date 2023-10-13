Sudan'daki camilerde Filistin halkına dualar edildi

PORT Sudan'daki camilerde, Filistin halkının "zafer elde etmesi için" dualar edildi.

PORT Sudan'daki camilerde, Filistin halkının "zafer elde etmesi için" dualar edildi.

Cuma hutbelerinde, İsrail'in Filistin'e saldırıları ve Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki iç savaşa değinildi.

Hutbelerde, İsrail saldırılarına karşı Filistin halkına destek mesajları verildi, halka dua çağrısı yapıldı. Camilerde ayrıca nisan ortasından bu yana HDK ile çatışan ordu güçleri için de dualar edildi.

Sudan İnsan Hakları Gözlemevine (SOHR) göre 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda, yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti, 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi ve 5,4 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.