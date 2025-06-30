Sudan'daki Altın Madeninde Göçük: 11 Ölü, 7 Yaralı

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Sudan'ın kuzeydoğusundaki bir altın madeninde meydana gelen göçükte en az 11 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı madenin güvenlik gerekçesiyle daha önce kapatıldığı açıklandı.

HARTUM, 30 Haziran (Xinhua) -- Sudan'ın kuzeydoğusundaki bir altın madeninde yaşanan göçük sonucu en az 11 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Sudan devletine ait Maden Kaynakları Şirketi'nden pazar günü yapılan açıklamada göçüğün, Kızıldeniz eyaletine bağlı Atbara ve Haya kentleri arasındaki Houeid bölgesinde bulunan Kersh Al-Feel madeninde yaşandığı ifade edilirken, kazanın ne zaman gerçekleştiği belirtilmedi.

Açıklamada daha önce güvenlik nedeniyle söz konusu madenin kapatılması talimatı verildiği kaydedildi.

Madencilik faaliyetlerinin yakından takip edileceğini ve güvenlik standartlarının iyileştirileceğini vurgulayan şirket, madencileri güvenlik ve çevre düzenlemelerine riayet etmeye çağırdı.

Sudan'da altın üretiminin önemli bir bölümü geleneksel madencilik yöntemleriyle gerçekleştiriliyor, ancak sektördeki güvenlik standartlarının yetersiz olması ve altyapının eskimesi nedeniyle sık sık kazalar meydana geliyor.

Resmi verilere göre Sudan'da 2024 yılında yaklaşık 64 tona ulaşan altın üretiminin yaklaşık yüzde 80'i geleneksel yöntemlerle çalışan yaklaşık 1,5 milyon madenci tarafından gerçekleştiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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