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Sudan'da yerinden edilenlerin sayısı 10 milyonu aştı

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), iç savaşın devam ettiği Sudan'da yerinden edilenlerin sayısının 10 milyonu aştığını bildirdi. Sudan'daki iç savaş sonucunda 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), iç savaşın devam ettiği Sudan'da yerinden edilenlerin sayısının 10 milyonu aştığını bildirdi.

IOM Sözcüsü Mohammedali Abunajela, Sudan'daki yerinden edilme krizine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çatışmaların yaşandığı Sudan'da yerinden edilenlerin sayısının 10 milyonu aştığını kaydeden Abunajela, "2 milyondan fazla Sudanlı yurt dışına, çoğunlukla da komşu Çad, Güney Sudan ve Mısır'a geçti." ifadesini kullandı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde süren savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini korurken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA / Güncel

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