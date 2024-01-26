Sudan'da Yerinden Edilenlerin Sayısı 10 Milyonu Aştı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 10 milyonu aştığını duyurdu.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni verilere göre Sudan'da yerinden edilenlerin sayısının 10,7 milyona ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, Sudan'da ülke içinde 9 milyon kişinin yerinden edildiği ve 1,7 milyon Sudanlının ise komşu ülkelere geçtiği kaydedildi.

Sudan'da 15 Nisan 2023'den bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışma nedeniyle 6 milyonun üzerinde kişinin yerinden edildiği hatırlatılan açıklamada, bu durum neticesinde ülkede yerinden edilen kişi sayısının 10,7 milyona yükseldiği yer aldı.

Açıklamada, "Yeni rakamlar, şu anda dünyadaki en büyük yerinden edilme krizine çözüm bulmak için yoğunlaştırılmış insani yardım çabalarına ve küresel ilgiye olan acil ihtiyacın altını çiziyor." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle sağlık tesisleri, okullar, yollar, elektrik ve su kaynakları gibi kamu hizmetlerinin yanı sıra kritik öneme sahip altyapının da tahrip edildiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, "Bugün itibarıyla dünya genelinde ülke içinde yerinden edilmiş her 8 kişiden 1'i Sudan'da." ifadelerini kullandı.

Sudan'da yerinden edilenlerin çok büyük ihtiyaçları olduğunu belirten Pope, şu ana kadar yapılan insani yardımların ihtiyaçları karşılamadığını vurguladı.

Pope, "Desteğe ihtiyaç duyan milyonlarca Sudanlıya sırtımızı dönemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'daki iç savaş

Sudan, 2023 nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

Nüfusun yaklaşık yarısına tekabül eden 25 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğu ülkede 19 milyon çocuk okula gidemiyor.