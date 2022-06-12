Sudan'da ulusal diyalog görüşmeleri ertelendi - Haberler

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Sudan'da ulusal diyalog görüşmeleri ertelendi

AA - Ömer Erdem - Güncel
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Sudan'da ulusal diyalog görüşmeleri ertelendi

Sudan'da Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizmanın, aylardır süren siyasi krizin çözümüne yönelik öncülük ettiği ulusal diyalog görüşmelerinin bugün yapılması planlanan ikinci turunun ertelendiği bildirildi.

Sudan'da Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizmanın, aylardır süren siyasi krizin çözümüne yönelik öncülük ettiği ulusal diyalog görüşmelerinin bugün yapılması planlanan ikinci turunun ertelendiği bildirildi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya açıklamalarda bulunan üçlü mekanizmadan bir yetkili, "Pazar günü planlanan oturum ertelendi, diyaloğun iptali ya da askıya alınması söz konusu değil." dedi.

Siyasi krizin çözümü için uluslararası ve bölgesel çabalar birleştirildi

?BM Sudan Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS), mevcut krizden çıkış yollarını görüşmek üzere Sudanlı taraflarla 8 Ocak ve 10 Şubat'ta ön istişarelerde bulunmuştu.

?UNITAMS, 7 Mart'ta uluslararası çabaları birleştirmek ve birlikte çalışmak için Afrika Birliği ile ortak bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğunu açıklamıştı.

?Söz konusu üçlü mekanizma, 12 Nisan'da Sudan'daki siyasi krizin çözümü için anayasal düzenlemeler, başbakan ve bakanların seçilmesine ilişkin kriterlerin tanımlanması, vatandaşların acil ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma programı oluşturulması ve adil seçimler düzenlemek için kesin ve zamanında bir plan oluşturulmasını içeren 4 eksenli girişim sunmuştu.

?13 Mayıs'ta üçlü mekanizmanın kolaylaştırdığı dolaylı görüşmelere başlanmıştı.

"Tarihi fırsat"

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 8 Haziran'da üçlü mekanizmanın yürüttüğü diyaloğu, geçiş dönemini bitirmek için tarihi bir fırsat olarak değerlendirmişti.

?Ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koyması, hükümeti feshetmesi ve olağanüstü hal ilanı sonrasında geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk istifa etmişti.

Sudan'daki siyasi krizin çözümü için üçlü mekanizmanın kolaylaştırdığı doğrudan diyalog görüşmeleri 8 Haziran'da başlamıştı.

Görüşmelerde Devrimci Cephe, Halk Kongresi Partisi, Misak-ı Vatani güçleri hazır bulunurken eski iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), Ulusal Ümmet Partisi ve sokaklardaki protestolara öncülük eden Direniş komiteleri gibi önemli aktörler yer almamıştı.

Darbeyi meşrulaştırdığı için 8 Haziran'da başlayan üçlü mekanizmanın kolaylaştırdığı diyaloğu reddeden ÖDBG, askerlerle 8 aydan sonra ilk defa 9 Haziran'da görüşmüş ancak uzlaşı sağlanamamıştı.

Askeri yönetim karşıtları, 25 Ekim'i "darbe" olarak tanımlayıp, 8 aydır sivil ve demokratik bir yönetime geçilmesi talebiyle ülkede gösteriler düzenlerken ordu ise geniş dönemindeki gidişatın düzeltilmesi amacıyla bir takım tedbirler alındığını, demokratik seçimler ya da ulusal bir uzlaşı sağlanınca iktidarı devretmeyi taahhüt ediyor.

AA / Ömer Erdem - Güncel

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