Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Port Sudan'da Kutlandı

PORT Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan'da düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın ev sahipliğinde Port Sudan'da düzenlenen etkinliğe, Sudan Tarım ve Sulama Bakanı İsmet Guraşi, Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Halid el-İaysir, Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi, üst düzey bürokratların yanı sıra büyükelçiler ve davetliler katıldı.

İstiklal Marşı ve Sudan milli marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı davetlilere yazılı olarak dağıtıldı.

Büyükelçi Yıldız, programda yaptığı konuşmada, "Bugün Port Sudan'da, anavatanımızdan uzakta ama ikinci vatanımızda bir araya gelirken sadece Cumhuriyetimizin kuruluşunu değil, ortak değerlerimizi de kutluyoruz." dedi.

Yıldız, son günlerde Faşir'de yaşanan trajedinin, kalplerini derin üzüntüyle doldurduğunu anlatarak, "Sivillerin katledilmesi, insanlığın vicdanında Bosna ve Ruanda'daki utançla aynı şekilde yer edecektir. Bununla birlikte umutsuzluğa yer yok. Biz, Sudan halkının direncine, gücüne ve yeniden ayağa kalkma iradesine yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin her zaman Sudan halkının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizen Yıldız, son yıllarda Türkiye'nin, yalnızca sözleriyle değil eylemleriyle de Sudan'ın yanında olduğunu, insani yardımlar, kalkınma projeleri, burs programları ve Türk kurumları ile şirketlerinin halkla omuz omuza çalışmalarının bunun en somut göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Bakan Guraşi ise Sudan hükümeti ve halkı adına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kardeş Türkiye hükümetine ve halkına en iyi dileklerini iletti.

Guraşi, Faşir'de yaşananların, "insanlığa karşı bir suç, uluslararası hukukun açık ihlali ve tam teşekküllü bir soykırım" olarak kabul edildiğini belirtti.

Büyük krizlerin, ilişkilerin gücünü ve samimiyetini test ettiğini kaydeden Guraşi, "Türkiye, hükümeti ve halkıyla, iyi zamanlarında olduğu gibi zor zamanlarda da vefalı bir ortak ve dost olduğunu kanıtladı. Sudan'a dayatılan ve dış güçler tarafından desteklenen savaş koşulları altında da Türkiye, halka yardım etmeye ilk koşan ülkelerden biri. Samimi destek ve onurlu duruşlar sergileyerek gücün ve doğruluğun anlamlarını somutlaştırıyor." ifadesini kullandı.

Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi ise Faşir'de son olaylar olduğunda kendisini arayan ilk kişinin Türkiye Büyükelçisi olduğuna işaret ederek, Faşir'de acı çeken insanlara seslenerek adaletin mutlaka yerini bulacağını vurguladı.

Minawi, Türkiye'ye Sudan'ın yanında güçlü duruşu için çok teşekkür etti.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

Onbinlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.