SUDAN'DA TÜRK ÇİFT ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

Sudan'da iç savaş nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı. İlk kafilede tahliye edilenler arasında Şükrü Tapan (60) ve eşi Leyla Tapan (57) çifti de vardı. Bir tekstil firmasında yönetici olarak çalışan Şükrü Tapan, 19 Şubat'ta iş için Sudan'a gitti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle eşini yalnız bırakmak istemeyen Leyla Tapan da 1 ay sonra 18 Mart'ta Sudan'a gitti. Yaklaşık 1 ay geçmeden Hartum'da araçların sayısı azaldı, çatışmalar başladı. Günlerce çatışmanın ortasında yaşadıkları apartmanda mahsur kalan çift, 18 Nisan'da Hartum'da bir otelin sığınağında yaşam mücadelesi verdi. Addis Ababa Türk Büyükelçiliklerinin organizasyonuyla, ilk olarak karayoluyla Etiyopya sınırına getirilen kafilede yer alan çift, daha sonra Türk Havayolları aracılığı ile Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'ndan dün 01.00 sıralarında İstanbul'a getirildi. Öte yandan savaşın ortasında kalan çifti, İstanbul'daki evlerinde Sudanlı manevi kızları olan ve özel bir hastanede tercüman olarak çalışan Arafa İbrahim Hasan(36) da bekliyordu. Yaşadıkları korku dolu günleri cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan çift, yaşadıklarını DHA muhabirine anlattı.

"SAĞIMIZA SOLUMUZA BOMBALAR DÜŞÜYORDU"

"HALK ÇARESİZLİK İÇERİSİDE"

"ÇARESİZLİĞİMİZE AĞLADIM"

Şükrü ve Leyla Tapan çiftinin Sudanlı manevi kızları Arafa İbrahim Hasan ise, "Evde yaşlı annemiz, teyzemiz var. 5 tane çocuk var. 'Nereye gideceğiz' diyorlar. Gerçekten anne babamı görmüş gibi hüngür hüngür ağladım. Memleketimin çaresizliğine ağladım. Bizi korumaları yerine bizi ezmelerine ağladım. Ağlamaya devam edeceğim, Allah'a sığınıyorum" dedi.