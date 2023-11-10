Sudan'da trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti

PORT Sudan'ın Sinnar eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Sinnar eyaletinin Mayurno bölgesinde bir yolcu otobüsü ile ters yönden gelen tur otobüsü çarpıştı.

Kazada yolcu otobüsündeki 13 kişi yaşamını yitirdi, şoför dahil 6 kişi yaralandı.