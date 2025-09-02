Sudan'da Şiddetli Yağışlar Heyelana Yol Açtı: Yüzlerce Kişi Hayatını Kaybetti

HARTUM, 2 Eylül (Xinhua) -- Sudan'ın Orta Darfur eyaletindeki Cebel Marra'da şiddetli yağışların heyelana yol açması sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Sudan Geçiş Dönemi Egemenlik Konseyi salı günü yaptığı açıklamada, "Konsey başkanı ve üyeleri, bölgeyi vuran şiddetli yağışlar nedeniyle yüzlerce masum vatandaşın hayatını kaybettiği Cebel Marra'daki heyelan felaketinde yaşamını yitirenleri derin bir üzüntü ve kederle anıyor" dedi.

Geçtiğimizi pazartesi günü, Darfur bölgesindeki silahlı gruplardan biri olan Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM), 31 Ağustos'ta şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda Cebel Marra'daki bir köyün tüm nüfusunun öldüğünü açıklamıştı.

SLM yaptığı açıklamada, "İlk bilgilere göre 1.000'den fazla kişinin yaşadığı Tirsain köyünün tüm sakinleri pazar günü hayatını kaybetti, sadece bir kişi hayatta kaldı" ifadesini kullanmıştı.

SLM, Birleşmiş Milletler'in yanı sıra bölgesel ve uluslararası kuruluşlara, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin enkaz altından çıkarılmasında yardımcı olması çağrısında bulundu.