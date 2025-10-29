Haberler

Sudan'da Şiddet Tırmanıyor: DSÖ Uyarıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'ın Faşir kentindeki çatışmaların sivilleri zor durumda bıraktığını ve sağlık hizmetlerinin acilen korunması gerektiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezindeki Faşir kentinde şiddetin tırmandığını, buradan endişe verici haberler geldiğini bildirdi.

Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Sudan'da şiddetin tırmandığı Faşir'den endişe verici haberlerin geldiğini belirten Ghebreyesus, "Siviller çatışmaların ortasında mahsur kaldı, insani yardımdan mahrum kaldı ve kritik gıda, temiz su ve sağlık hizmeti sıkıntısıyla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, 26 Ekim'de Suudi Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda bir hemşirenin hayatını kaybettiğini, 3 sağlık çalışanının da yaralandığını hatırlattı.

Dün ise Suudi Hastanesi'nde 4 doktor, 1 hemşire ve 1 eczacının kaçırıldığının bildirildiğini vurgulayan Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetlerinin acilen korunmasını, tüm sağlık çalışanlarının serbest bırakılmasını, yardımlara güvenli erişimin sağlanmasını ve Darfur ile Sudan genelinde ateşkes ilan edilmesini talep ediyoruz."

Ghebreyesus, sağlık hizmetlerinin hedef olmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nın kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nın sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.