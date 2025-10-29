Sudan'da Şiddet Tırmanıyor: DSÖ Uyarıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezindeki Faşir kentinde şiddetin tırmandığını, buradan endişe verici haberler geldiğini bildirdi.

Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Sudan'da şiddetin tırmandığı Faşir'den endişe verici haberlerin geldiğini belirten Ghebreyesus, "Siviller çatışmaların ortasında mahsur kaldı, insani yardımdan mahrum kaldı ve kritik gıda, temiz su ve sağlık hizmeti sıkıntısıyla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, 26 Ekim'de Suudi Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda bir hemşirenin hayatını kaybettiğini, 3 sağlık çalışanının da yaralandığını hatırlattı.

Dün ise Suudi Hastanesi'nde 4 doktor, 1 hemşire ve 1 eczacının kaçırıldığının bildirildiğini vurgulayan Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetlerinin acilen korunmasını, tüm sağlık çalışanlarının serbest bırakılmasını, yardımlara güvenli erişimin sağlanmasını ve Darfur ile Sudan genelinde ateşkes ilan edilmesini talep ediyoruz."

Ghebreyesus, sağlık hizmetlerinin hedef olmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nın kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nın sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.