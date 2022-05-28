Sudan'da Selçuk ve Dumlupınar üniversitelerinin Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yapıldı - Haberler

Sudan'ın başkenti Hartum'da Selçuk Üniversitesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) gerçekleştirildi.

Türkiye saatiyle 14.00'te başlayan, Hartum Maarif Okulları ile Sudan Teknik Üniversitesi Hartum Doğu Cireyf Kampüsü'ndeki sınava 150 Sudanlı öğrenci katıldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Gökhan Bozbaş, "Sudan, Türkiye'ye öğrenci gönderen en önemli ülkelerden bir tanesi. Bunda tarihi ilişkilerimizin etkisi olmakla beraber Türkiye'de son yıllarda yükselen eğitim standartlarının etkisi büyük. Geçen hafta Malatya İnönü Üniversitesinin sınavı vardı. Bugün Selçuk ve Dumlupınar üniversiteleri, önümüzdeki günlerde ise Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Karabük Üniversiteleri de YÖS gerçekleştirecek." dedi.

Maarif Okulları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) ev sahipliği ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Bozbaş, "Bundan sonraki süreçte Sudanlı gençlere bu imtihanların önemini anlatıp bu imtihanları daha geniş katılımlı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPU) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Cirik de Türkiye'de okumak isteyen fakat imkanı el vermeyen çok sayıda öğrencinin bulunduğunu, bu sebeple bu sınavların çok önem arz ettiğini söyledi.

Başarılı öğrencilere yönelik farklı sivil toplum kuruluşları, belediye ve valilikle iş birliği içinde gerçekleştirdikleri yeni projeden söz eden Cirik, "YÖS'te 75 puan üzeri alan öğrencilerin 4 yıl boyunca konaklama, iaşe, yeme içme ve üniversite yurt arasındaki ulaşım masraflarının tamamı karşılanıyor. 65 puan ile 75 puan arası alan öğrenciler için bu bedellerin yarısı karşılanıyor. Üniversite harçları bu bursun dışında." ifadelerini kullandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ile Yüksek Öğretim Kurumunun 2023 eğitim vizyonu ve uluslararasılaşma stratejileri kapsamında Türkiye ve üniversitelerine farklı ülkelerden başarılı öğrencileri çekme politikasını merkeze aldıklarını belirten Cirik, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde halihazırda 88 farklı ülkeden 8 binden fazla uluslararası öğrenci öğrenim görüyor. Uluslararası öğrencilerimizi kendi ülkelerinde sınav yaparak seçmek ve bu başarılı öğrencileri ülkemize çekmek adına üniversitemizin dış ilişkiler birimi olarak farklı ülkelerde YÖS gerçekleştirmekteyiz. Dumlupınar Üniversitesinde halihazırda 90 Sudanlı öğrenci öğrenim görmektedir ki bu DPU'yu Türkiye'deki en fazla Sudanlı öğrencinin okuduğu üniversitelerden biri yapmaktadır. Bugün yaptığımız YÖS ve tanıtım faaliyetleri ile üniversitemizdeki Sudanlı öğrenci sayısını daha da artırmayı planlamaktayız. Hartum'da başta Büyükelçiliğimiz ve Eğitim Müşavirliğimiz olmak üzere Maarif Vakfı, TİKA ve Yunus Emre Enstitümüzün de destekleriyle başarılı bir YÖS gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

Öğrencilerden Halid Beşir, "Sınav iyi geçti. İnşallah başarılı olurum. Türkiye'de tıp okumak istiyorum." diye konuştu.

Duha Halid de "Eğitim seviyesi kaliteli olduğu için Türkiye'yi tercih ettim. Gelişmiş bir ülke. Mimarlık hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı burslarına 20 bin kişinin başvurduğu Sudan'da bu yıl YÖS'e 500 öğrencinin girmesi bekleniyor.