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Sudan'da Savaşın Durdurulması İçin ABD Temsilcisi ile Görüşme

Sudan'da Savaşın Durdurulması İçin ABD Temsilcisi ile Görüşme
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Haberler
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Port Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perillo, savaşın durdurulması ve insani yardım konularını ele aldı. Görüşmede Sudan'daki mevcut kriz ve insani yardımın ulaşımı hakkında fikir alışverişi yapıldı.

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perillo ile ülkedeki savaşın nasıl durdurulacağı ve insani yardım konularını görüştü.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Perillo, ilk kez ziyaret ettiği Port Sudan'da temaslarda bulundu.

Burhan ile Perillo arasında yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Sudan'ın Washington Büyükelçisi Muhammed Abdullah, görüşmenin uzun, kapsamlı ve açık olduğunu söyledi.

Abdullah, görüşmede, Sudan'da mevcut krizle ilgili olup bitenlerin ele alındığını, özellikle de "isyancı milislerin (Hızlı Destek Kuvvetleri) sivilleri sistematik hedef alması sonucu vatandaşların uğradığı büyük zararların" masaya yatırıldığını belirtti.

Savaşın nasıl durdurulacağı, insani yardımın nasıl ulaştırılacağı, toplumsal dokunun nasıl onarılacağı ve savaştan sonra nihai çıkış yolu olarak siyasi süreç hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydeden Abdullah, ABD temsilcisinin bu konularda teklifler sunduğunu ve bunların Burhan tarafından onaylandığını aktardı.

Abdullah, Sudan hükümetinin insani yardımların ulaşmasını kolaylaştırmak için sınır kapıları ve havalimanları açma konusunda verdiği tüm taahhütleri yerine getirdiğini hatırlatarak, HDK'nin Sudan-Çad sınırındaki Adre Sınır Kapısı'nı silah tedarik etmek için kullanmasını kabul etmediklerini dile getirdi.

Perillo ise Sudan'a yaptığı ziyaretin "ABD'nin son on yıllarda olduğu gibi Sudan halkının yanında olduğuna dair açık bir mesaj taşıdığını" söyledi.

Ülkesinin, herkesin ilaç, gıda ve su gibi gerekli yardımı "onurlu bir şekilde" almasını sağlamak için Sudan'la çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Perillo, "Son günlerde Cezira eyaletinde ve başka yerlerde tanık olduğumuz vahşet ve ihlallerin durdurulabilmesi için bu savaşın sona ermesi yönündeki umudu paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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