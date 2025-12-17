DSÖ, Sudan'da bu yıl sağlık hizmetlerine yönelik 65 saldırıda 1600'den fazla kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu yıl Sudan'da sağlık hizmetlerine yönelik 65 saldırıyı belgelediklerini, bu saldırılarda 1600'den fazla kişinin öldüğünü ve 276 kişi yaralandığını belirtti.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Sudan'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Sudan'da sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların devam ettiğini kaydeden Ghebreyesus, "Son olarak dün Güney Kurdufan'daki Delenc şehrinde meydana gelen saldırıda 9 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Yaralananlardan biri sağlık çalışanıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün bu yıl Sudan'da sağlık hizmetlerine yönelik 65 saldırıyı belgelediğini kaydederek, bu saldırılarda 1600'den fazla kişinin öldüğünü ve 276 kişi yaralandığının altını çizdi.

Her saldırının, daha fazla insanı sağlık hizmetleri ve ilaçlardan mahrum bıraktığını vurgulayan Ghebreyesus, "Bu ihtiyaçlar, tesisler yeniden inşa edilirken ve hizmetler yeniden sağlanırken de devam ediyor. Sağlık hizmetleri ve çalışanları korunmalı." ifadelerini kullandı.