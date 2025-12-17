Haberler

DSÖ, Sudan'da bu yıl sağlık hizmetlerine yönelik 65 saldırıda 1600'den fazla kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da bu yıl 65 sağlık hizmetlerine yönelik saldırının kaydedildiğini ve bu saldırılarda 1600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda yaralananların sayısı ise 276 olarak belirtildi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Sudan'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Sudan'da sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların devam ettiğini kaydeden Ghebreyesus, "Son olarak dün Güney Kurdufan'daki Delenc şehrinde meydana gelen saldırıda 9 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Yaralananlardan biri sağlık çalışanıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Her saldırının, daha fazla insanı sağlık hizmetleri ve ilaçlardan mahrum bıraktığını vurgulayan Ghebreyesus, "Bu ihtiyaçlar, tesisler yeniden inşa edilirken ve hizmetler yeniden sağlanırken de devam ediyor. Sağlık hizmetleri ve çalışanları korunmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
