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Sudan'da Paramiliter Güçlerden Hastaneye Füze Saldırısı

Sudan'da Paramiliter Güçlerden Hastaneye Füze Saldırısı
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Kuzey Darfur'un El Faşir kentindeki bir hastaneye düzenlenen füze saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı. Saldırı, Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildi.

HARTUM, 14 Aralık (Xinhua) -- Paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'deki bir hastaneye düzenlediği füze saldırısında 9 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Kuzey Darfur Eyaleti Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü İbrahim Khatir Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Milisler cuma günü erken saatlerde bir insansız hava aracından Suudi Hastanesi'ndeki hasta refakatçilerinin bulunduğu bölgeleri hedef alan dört güdümlü füze fırlattı ve bu saldırı sonucunda dokuz hasta refakatçisi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı" dedi.

Suudi Hastanesi El Faşir'de halen faaliyet gösteren, cerrahi ve tedavi kapasitesi olan tek sağlık tesisi.

Hızlı Destek Kuvvetleri olayla ilgili henüz bir yorum yapmadı.

El Faşir'de 10 Mayıs'tan bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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