Sudan'da Ordu Güçleri Vad Medeni'yi Kontrol Altına Aldı
Sudanlılar, Cezire eyaletinin başkenti Vad Medeni'nin ordu güçlerinin kontrolüne geçmesini coşkuyla kutladı. Sudan Silahlı Kuvvetleri, inisiyatifi yeniden ele aldıklarını duyurdu.
OMDURMAN, 12 Ocak (Xinhua) -- Sudanlılar, ülkenin orta kesimindeki Cezire eyaletinin başkenti Vad Medeni'nin ordu güçlerinin kontrolüne geçmesini coşkuyla kutladı.
Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin sözcü ofisinden cumartesi günü yapılan açıklamada ülkenin orta kesimindeki Cezire eyaletinin merkezi Vad Medeni'nin paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nden geri alındığı belirtildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel