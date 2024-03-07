Sudan'da mahsur kalan 177 Yemenli ülkelerine döndü

Yaklaşık bir yıldır iç savaşın yaşandığı Sudan'da mahsur kalan 177 Yemenlinin ülkelerine döndüğü bildirildi.

Aden Havaalanı Güvenlik Müdürü Tuğgeneral Abdullah Keravn, AA muhabirine konuya dair açıklama yaptı.

Keravn, "Yemen Hava Yollarına ait bir uçak, Aden Havaalanı'na indi. Port Sudan kentinden gelen uçakta 39'u çocuk ve 15'i bebek olmak üzere 177 mahsur kalmış Yemenli bulunuyor." dedi.

Yemen Dışişleri Bakanlığı daha önce Sudan'da mahsur kalan ve sayıları 20 bini aşan Yemenlinin geri gönderildiğini açıklamıştı.

Sudan'dan dönen ve hala orada olan Yemenlilerin sayısı hakkında ise bilgi verilmedi.

Sudan'da iç savaş

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.