Sudan'da Kolera Vakalarında Büyük Artış: 2.729 Yeni Vaka

Sudan'da Kolera Vakalarında Büyük Artış: 2.729 Yeni Vaka
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan Sağlık Bakanlığı, son bir haftada kolera vakalarının 2.729'a yükseldiğini ve 172 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hartum ve çevresinde yaşanan şiddetli çatışmalar, su altyapısının zarar görmesine ve kirli su kaynaklarının kullanılmasına neden oluyor.

HARTUM, 28 Mayıs (Xinhua) -- Sudan Sağlık Bakanlığı, kolera vakalarında büyük artış yaşandığını belirterek, sadece bir hafta içerisinde 2.729 kolera vakasının tespit edildiğini ve 172 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamada, "Federal Acil Durum Operasyon Merkezi toplantısında birçok eyalette kolera vakalarında büyük artış yaşandığı ve bir haftada 2.729 vaka ve 172 ölüm görüldüğü belirtilmiştir" denildi.

Yeni vakaların yüzde 90'ının Karari, Omdurman ve Umbada şehirleri başta olmak üzere Hartum eyaletinde olduğu, bu eyaleti Kuzey Kordofan, Sennar, Cezire, Beyaz Nil ve Nil Nehri eyaletlerinin takip ettiği belirtildi.

Hartum Eyaleti Sağlık İdaresi Başkanı Fetih el-Rahman el-Emin, salgının enerji ve su altyapısının devam eden çatışmalarda zarar görmesi nedeniyle yaşandığını söyledi. Su altyapısının tahrip olması nedeniyle bölge sakinlerinin kirli su kaynaklarından yararlanmak zorunda kaldığını kaydeden El-Emin, bu durumun vakalarda büyük bir artışa yol açtığını ifade etti.

Paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Hartum eyaletine, özellikle de eyalete bağlı Omdurman kentine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor. 15 Mayıs'ta üç enerji santraline yapılan düzenlenen insansız hava aracı saldırısı nedeniyle tüm kente yaklaşık 10 gün elektrik verilememişti.

Birleşmiş Milletler kuruluşları da enerji santralleri gibi sivil altyapılara yönelik artan saldırıların, ülke çapında milyonlarca insanın elektrik ve temiz suya erişimini engellediği uyarısında bulunmuştu.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında kanlı çatışmalara sahne oluyor. Savaş yüzünden on binlerce insan hayatını kaybederken milyonlarca kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

Görüntü ortaya çıktı! Tıraş olan kardeşinin kafasına böyle sıkmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi

Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti

Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Nazi kampındaki ikonik ana benzetildi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı

9 ilde dev operasyon! Banka hesaplarındaki para dudak uçuklattı
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular

Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.