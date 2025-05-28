Sudan'da Kolera Vakalarında Büyük Artış: 2.729 Yeni Vaka

HARTUM, 28 Mayıs (Xinhua) -- Sudan Sağlık Bakanlığı, kolera vakalarında büyük artış yaşandığını belirterek, sadece bir hafta içerisinde 2.729 kolera vakasının tespit edildiğini ve 172 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamada, "Federal Acil Durum Operasyon Merkezi toplantısında birçok eyalette kolera vakalarında büyük artış yaşandığı ve bir haftada 2.729 vaka ve 172 ölüm görüldüğü belirtilmiştir" denildi.

Yeni vakaların yüzde 90'ının Karari, Omdurman ve Umbada şehirleri başta olmak üzere Hartum eyaletinde olduğu, bu eyaleti Kuzey Kordofan, Sennar, Cezire, Beyaz Nil ve Nil Nehri eyaletlerinin takip ettiği belirtildi.

Hartum Eyaleti Sağlık İdaresi Başkanı Fetih el-Rahman el-Emin, salgının enerji ve su altyapısının devam eden çatışmalarda zarar görmesi nedeniyle yaşandığını söyledi. Su altyapısının tahrip olması nedeniyle bölge sakinlerinin kirli su kaynaklarından yararlanmak zorunda kaldığını kaydeden El-Emin, bu durumun vakalarda büyük bir artışa yol açtığını ifade etti.

Paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Hartum eyaletine, özellikle de eyalete bağlı Omdurman kentine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor. 15 Mayıs'ta üç enerji santraline yapılan düzenlenen insansız hava aracı saldırısı nedeniyle tüm kente yaklaşık 10 gün elektrik verilememişti.

Birleşmiş Milletler kuruluşları da enerji santralleri gibi sivil altyapılara yönelik artan saldırıların, ülke çapında milyonlarca insanın elektrik ve temiz suya erişimini engellediği uyarısında bulunmuştu.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında kanlı çatışmalara sahne oluyor. Savaş yüzünden on binlerce insan hayatını kaybederken milyonlarca kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.