Sudan'da Kolera Vakalarında Büyük Artış!

HARTUM, 25 Mayıs (Xinhua) -- Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, başkent Hartum'da mayıs ayında en az 2.500 kolera vakası bildirildiğini belirterek, kolera vakalarında "büyük artış" yaşandığını söyledi.

İbrahim cumartesi günü yaptığı açıklamada son 4 haftada haftalık ortalama 600-700 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Bakan, vakalardaki artışın Hartum eyaletinin ordu tarafından yeniden kontrol altına alınmasının ardından bölgeye dönen kişi sayısındaki artış, kötü çevre koşulları ve temiz içme suyuna erişimde yaşanan sıkıntılardan kaynaklandığını ifade etti.

Sudan ordusu, bu ayın başlarında Hartum'un kontrolünü paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nden geri aldığını duyurmuştu. Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında kanlı çatışmalara sahne oluyor.

İbrahim önümüzdeki haftalarda çeşitli bölgelerde başlatılacak aşılama kampanyalarıyla enfeksiyon oranlarının düşmesini beklediklerini söyledi.

Bakan, Hartum eyalet hükümeti, Birleşmiş Milletler kuruluşları ve uluslararası yardım örgütlerinin eyalette 8 kolera tedavi merkezi kurduğunu da duyurdu.