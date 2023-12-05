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Sudan'da Kolera Vakalarında Artış: Müdahale Kapsamı Genişletildi

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), çatışmalarla boğuşan Sudan'da kolera vakalarında yüzde 70 artış görüldüğünü, bu nedenle müdahale kapsamının genişletildiğini duyurdu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 4 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), çatışmalarla boğuşan Sudan'da kolera vakalarında yüzde 70 artış görüldüğünü, bu nedenle müdahale kapsamının genişletildiğini duyurdu.

OCHA, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, son üç hafta içinde yaşanan artışla birlikte kolera salgınının kötüleşmeye devam ettiği uyarısında bulundu.

Sudan Federal Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine atıfta bulunan OCHA, "Pazartesi itibarıyla, 26 Eylül'den bu yana Sudan'ın dokuz eyaletinde kaydedilen 160'tan fazla ölüm dahil olmak üzere yaklaşık 5.200 şüpheli kolera vakası bildirildi" ifadesini kullandı.

OCHA'nın açıklamasında Birleşmiş Milletler ve insani yardım ortaklarının, vakaların tespit ve tedavisini desteklemek ve su, sanitasyon ve hijyen sorunlarını ele almak da dahil olmak üzere salgına yönelik müdahaleyi artırmaya devam ettiği bildirildi.

BM ofisi, salgından en şiddetli etkilenen eyaletlerde yaklaşık 2,2 milyon oral kolera aşısı uygulandığını belirtti.

OCHA ayrıca, "Sudan nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin sağlık hizmetlerine erişimi yok. Çatışma bölgelerindeki sağlık tesislerinin yüzde 70'inden fazlası hizmet dışı kaldı. DSÖ, savaşın başladığı Nisan ayından bu yana Sudan'da sağlık hizmetlerine yönelik 60 saldırı gerçekleştirildiğini teyit etti" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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