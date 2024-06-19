Sudan'da kısıtlı imkanlarla yaşayan çocuklara yardım eli

Sudan'da kısıtlı imkanlarla yaşam mücadelesi veren ailelerin çocukları, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından dağıtılan balon ve şekerlerle mutlu oldu.

2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu dolayısıyla bölgede yardım çalışmalarında bulunan TDV, Atbara şehrine bağlı köylerde yaklaşık 2 bin çocuğa şeker ve balon dağıttı.

TDV Sudan ekip sorumlusu Ahmet Hilal, AA muhabirine, çocukların yüzlerini güldürmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bölgeye kurban kesmek için geldiklerini belirten Hilal, bölgede yaşamın oldukça zor olduğunu, köylerde yaşayan çocukların bir şeker ve balonla bile mutlu olduklarına şahitlik ettiklerini anlattı.

Bölgede kurban kesimi ve dağıtımını tamamladıklarını dile getiren Hilal, "Çocukların yüzlerindeki tebessümü gördükçe daha çok mutlu oluyoruz. Biraz olsun kalplerinde yer edindiysek, en büyük mutluluk budur bizler için. Bölgede yardım çalışmalarına da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.