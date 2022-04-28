Sudan'da Kadir Gecesi dua ve namazlarla idrak edildi

Sudan'da binlerce kişi, Kadir Gecesi'nde camileri doldurdu.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" Kadir Gecesi dolayısıyla başkent Hartum'daki büyük camilerde kalabalık cemaatle programlar düzenlendi.

Umdurman'daki Şeyh Garibullah Camisi ile Hartum'daki Senhuri Camisi'nde yatsı namazının ardından bir araya gelen Müslümanlar, teravih namazının ardından teheccüd namazı ve tespih namazını topluca kılarak dualar etti.

Bazı Müslümanlar, gecenin manevi atmosferinden etkilenerek göz yaşı döktü.