Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti
Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan savaşı için Türkiye'den endişelendiren açıklama
Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti

Sudan'da İnsansız Hava Aracı Saldırıları Sonrası Uçuşlar Yeniden Başlatıldı

Sudan'da İnsansız Hava Aracı Saldırıları Sonrası Uçuşlar Yeniden Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Port Sudan Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan insansız hava aracı saldırılarının ardından askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Saldırılarda birçok stratejik bölge hedef alındı ve on binlerce insan çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.

HARTUM, 7 Mayıs (Xinhua) -- Sudan'ın Port Sudan Uluslararası Havalimanı'nda insansız hava aracı saldırıları nedeniyle askıya alınan uçuşların salı gecesi yeniden başlatıldığı bildirildi.

Sudan Sivil Havacılık Kurumu'nun açıklamasında, saldırılar nedeniyle salı günü erken saatlerde tüm hava trafiğinin iptal edilmek zorunda kalmasının ardından vatandaşlardan havayolu rezervasyon ofisleriyle iletişime geçerek "uçuşlarını yeniden planlamaları" istendi.

Görgü tanıkları, salı günkü saldırılarda Sudan'ın doğusunda Kızıldeniz kıyısındaki liman kenti Port Sudan'daki uluslararası havalimanı, geçici başkanlık sarayının yakınındaki bir otel ve bir petrol ihracat limanı gibi stratejik bölgelerin vurulduğunu bildirdi.

Henüz resmi olarak hiçbir grup sorumluluğu üstlenmedi ancak ordu, pazar günü başlayan İHA saldırılarından paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'ni sorumlu tuttu.

Sudan Enerji ve Petrol Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin son iki gün içerisinde bir askeri hava üssü, bir yakıt deposu ve sivil tesisleri hedef alan İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Nisan 2023'ün ortalarından bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaşan şiddetli çatışmalar nedeniyle ülkede kesin sayısı bilinmemekle birlikte on binlerce kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütü'nün tahminlerine göre çatışmalar, ülke içi ve dışında 15 milyondan fazla kişinin ise yerinden edilmesine neden oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6,2'lik İstanbul depreminin raporu: Fayın büyük kısmı yerinde duruyor

İstanbulluların uykuları kaçacak! 6,2'lik deprem raporu endişe verici
Kaya Çilingiroğlu 10 bin TL'ye oturduğu evi boşalmak için adeta servet istedi

Etiler'deki ev krizi büyüdü! Tahliye için adeta bir servet istedi
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...
İzinsiz kazıda 2 bin yıllık mozaik buldular, İtalyanlara satma çalışırken yakalandılar

İzinsiz kazıda "hazine" buldular! İtalyanlara satacakken yakalandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.