Sudan'da İnsansız Hava Aracı Saldırıları Sonrası Uçuşlar Yeniden Başlatıldı

HARTUM, 7 Mayıs (Xinhua) -- Sudan'ın Port Sudan Uluslararası Havalimanı'nda insansız hava aracı saldırıları nedeniyle askıya alınan uçuşların salı gecesi yeniden başlatıldığı bildirildi.

Sudan Sivil Havacılık Kurumu'nun açıklamasında, saldırılar nedeniyle salı günü erken saatlerde tüm hava trafiğinin iptal edilmek zorunda kalmasının ardından vatandaşlardan havayolu rezervasyon ofisleriyle iletişime geçerek "uçuşlarını yeniden planlamaları" istendi.

Görgü tanıkları, salı günkü saldırılarda Sudan'ın doğusunda Kızıldeniz kıyısındaki liman kenti Port Sudan'daki uluslararası havalimanı, geçici başkanlık sarayının yakınındaki bir otel ve bir petrol ihracat limanı gibi stratejik bölgelerin vurulduğunu bildirdi.

Henüz resmi olarak hiçbir grup sorumluluğu üstlenmedi ancak ordu, pazar günü başlayan İHA saldırılarından paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'ni sorumlu tuttu.

Sudan Enerji ve Petrol Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin son iki gün içerisinde bir askeri hava üssü, bir yakıt deposu ve sivil tesisleri hedef alan İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Nisan 2023'ün ortalarından bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaşan şiddetli çatışmalar nedeniyle ülkede kesin sayısı bilinmemekle birlikte on binlerce kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütü'nün tahminlerine göre çatışmalar, ülke içi ve dışında 15 milyondan fazla kişinin ise yerinden edilmesine neden oldu.