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Sudan'da İHA Saldırısı: 20 Ölü, 50 Yaralı

Sudan'da İHA Saldırısı: 20 Ölü, 50 Yaralı
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Kuzey Kordofan eyaletinin El-Ubeyd kentinde düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 20 tutuklu hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Sudan hükümeti, saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi.

HARTUM, 11 Mayıs (Xinhua) -- Sudan'ın batısındaki Kuzey Kordofan eyaletinin başkenti El-Ubeyd kentinde merkezi bir hapishaneye düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 20 tutuklu hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.

Sudan hükümet sözcüsü Halid el-İaysir, hayatını kaybedenlerin ve yaralıların tamamının sivil olduğunu belirterek, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'ni cumartesi sabahı "terör eylemi" düzenlemekle suçladı.

Saldırıyı "milislerin Sudanlı sivillere yönelik ihlallerinden oluşan uzun listeye eklenen tam teşekküllü bir savaş suçu" diye niteleyen Sözcü, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin cumartesi günü sabah saatlerinde El-Ubeyd Hastanesi'ne de İHA saldırısı gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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