Sudan'ın Atbara kentinde elektrik santralinin hedef alındığı İHA saldırısında 2 kişi öldü

Port Sudan'ın kuzeyinde Atbara kentindeki elektrik santraline düzenlenen İHA saldırısında 2 sivil savunma görevlisi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası çok sayıda bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

PORT Sudan'ın kuzeyindeki Nil Nehri eyaletinin Atbara kentinde elektrik santraline yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sudan Elektrik Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Atbara kentinde bulunan elektrik santralinin İHA saldırısına maruz kaldığı, saldırı sonucunda 2 sivil savunma görevlisinin hayatını kaybettiği ve tesisin ciddi hasar gördüğü ifade edildi.

Ayrıca, saldırının elektrik besleme trafolarında doğrudan hasara yol açtığı ve bunun sonucunda birçok eyalette elektrik arzının durduğu belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği aktarılan açıklamada, saldırının etkilerinin belirlenmesi amacıyla teknik değerlendirme yapılacağı ve gerekli önlemlerin alınacağı da kaydedildi.

Öte yandan, görgü tanıkları AA muhabirine, sabaha karşı Sudan ordusuna ait uçaksavarların, Atbara'ya saldıran İHA'lara karşılık verirken duyulduğunu bildirdi.

Tanıklar, saldırının yerel saatle 02.00'de başladığını ve yaklaşık iki saat sürdüğünü, olayın ardından kent genelinde elektriklerin tamamen kesildiğini belirtti.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
title