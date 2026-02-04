Haberler

Sudan'da Sağlık Merkezi ve Yerleşim Bölgelerine İha Saldırıları: 15 Ölü

Sudan'ın Kadugli kentine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında aralarında 7 çocuğun da bulunduğu en az 15 sivil yaşamını yitirdi. Saldırı, ordunun kuşatmayı kırdığını duyurmasının ardından gerçekleşti. Sudan Doktorlar Ağı, saldırıyı uluslararası insani hukukun ihlali olarak kınadı.

HARTUM, 4 Şubat (Xinhua) -- Sudan'ın güneyindeki Kadugli kentine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarında aralarında 7 çocuğun da bulunduğu en az 15 sivil hayatını kaybetti. Saldırı, salı günü ordunun kentte yıllardır süren kuşatmayı kırdığını duyurmasından saatler sonra gerçekleşti.

Paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin birkaç yerleşim bölgesini ve El-Şartay Sağlık Merkezi'ni hedef aldığını kaydeden Sudan Doktorlar Ağı, uluslararası insani hukukun "alenen ihlali" olarak nitelediği saldırıyı kınadı.

Kadugli'deki bir görgü tanığı Xinhua'ya yaptığı açıklamada saldırının saat 16.00'da gerçekleştiğini belirterek, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğu sağlık merkezinde tedavi gören hastalardı" dedi.

Saldırılar, ülkede devam eden çatışmada stratejik bir değişimin ardından yaşandı. Sudan Silahlı Kuvvetleri salı günü erken saatlerde birliklerinin iki yıldan fazla bir süredir Hızlı Destek Güçleri ve müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey tarafından kuşatılan kente girdiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre uzun süren abluka, Kadugli'de yaşayan 183.750 kişinin yaklaşık yüzde 80'inin yerlerinden edilmesine yol açarken, kentte ciddi gıda sıkıntılarına neden oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
