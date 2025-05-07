Sudan'da İHA Saldırıları Yeni Çatışma Dönemini Başlattı

Sudan'ın geçici başkenti Port Sudan'da son günlerde insansız hava araçlarıyla (İHA) yapıldığı düşünülen saldırı, yangın ve patlamalar, 15 Nisan 2023'ten bu yana süren çatışmaların yeni bir aşamaya geçtiğine işaret ediyor.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 2 yılı aşkın süredir ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Dünyanın en büyük insani krizlerinden birine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomi gibi alanlarda ciddi hasarları da beraberinde getirdi.

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere sığındı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre ülke nüfusunun yarısına tekabül eden 30,4 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Geçici başkent: Port Sudan

Çatışmalar, Nisan 2023'te başkent Hartum'da başlamasının ardından hükümet, ülkenin idari merkezini, doğudaki liman şehri Port Sudan'a taşıdı.

Devlet kurumları, bakanlıklar, diplomatik misyonları, insani yardım kuruluş ofisleri, bankalar gibi kritik öneme sahip yerler, bu şehirden faaliyet göstermeye başladı.

Ülkenin en büyük ikinci havalimanı ile stratejik deniz limanını barındıran ve gelişmiş altyapısıyla bilinen Port Sudan, güvenli bir yönetim merkezi olarak öne çıkarken çevresini saran dağ silsileleri, kente doğal bir savunma hattı sağlıyor.

Ancak son günlerde Port Sudan'da liman, havalimanı, elektrik santralleri ve sivil altyapı tesislerini hedef alan İHA'larla yapıldığı düşünülen saldırılar sonucunda büyük çaplı patlamalar ve yangınlar meydana geldi.

Ordu Hartum'u aldı, HDK batıya çekildi

Sudan ordusu, Eylül 2024'te başlattığı kara operasyonuyla Sinnar eyaletinden başlayarak HDK'nin ülkenin güney ve orta kesimlerinde kontrol ettiği birçok bölgeyi geri aldı.

Mart 2025 itibarıyla ise başkent Hartum'un büyük kısmında kontrol sağlanarak HDK unsurları şehirden çekildi.

Ülkenin batısına yönelen HDK, kuzey ve doğudaki hedeflere İHA saldırıları düzenlemeye başladı.

Son günlerde ise Port Sudan şehrindeki liman, havalimanı, elektrik santralleri gibi tesisler hedef alınıyor, patlamalar ve yangınlar meydana geliyor.

Sudan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, "Son 72 saat içerisinde Port Sudan kenti, başta sivil altyapılar olmak üzere bir dizi terör saldırısına hedef oldu. Bu saldırılar sivil havalimanını, stratejik yakıt depolarını, limanın bir bölümünü ve yabancı diplomatlar ile misafirlerin konakladığı bir oteli kapsamakta." ifadelerine yer verildi.

"Kullanılan İHA'lar, yalnızca belirli ülkelerin sahip olabileceği ileri düzeyde stratejik sistemler"

Port Sudan'ın insani yardım operasyonlarının merkezi olduğuna, BM kuruluşları, diplomatik misyon ve ülkenin dış dünyaya açılan ana deniz limanı ile ikinci büyük uluslararası havalimanına ev sahipliği yaptığına dikkatin çekildiği açıklamada, saldırılarda kullanılan İHA'ların "yalnızca belirli ülkelerin sahip olabileceği ileri düzeyde stratejik sistemler" olduğu öne sürüldü.

Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Halid el-İaysir, saldırı sonrası yangın alanlarını yerinde inceledi ve olaylardan HDK'yi sorumlu tuttu.

HDK, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Sudan Elektrik Şirketi'ne göre, Port Sudan'daki elektrik santralinin HDK tarafından İHA'larla hedef alındığı ve bunun sonucunda şehir genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Kesintiler, su, sağlık ve diğer temel hizmetlerin sunumunu da olumsuz etkiliyor.

Sudan Sivil Havacılık Otoritesi ise dün sabah saatlerinde Port Sudan Havalimanı'na düzenlenen saldırılar nedeniyle uçuşları yerel saatle 17.00'ye kadar askıya alındığını duyurdu.

Sudan ve BAE arasındaki tansiyon yükseliyor

Sudan yönetimi, çatışmaların başından beri Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) başta İHA olmak üzere HDK'ye silah, mühimmat, lojistik ve mali destek vermekle suçluyor.

Sudan'ın BAE'yi "saldırgan ülke" ilan etmesinin ardından taraflar arasındaki tansiyon yeniden yükseldi.

Devam eden saldırılardan BAE'yi sorumlu tutan Sudan, bu ülke ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı.

BAE yönetimi ise Sudan'ın suçlamalarıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, ABD, Türkiye, İspanya gibi ülkeler ile BM de Port Sudan'a yönelik saldırıları kınadı.