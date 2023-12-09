Sudan'da iç savaş nedeniyle insani yardım çalışmaları durdu

HARTUM, 9 Aralık (Xinhua) -- Resmi SUNA haber ajansının Sudan İnsani Yardım Komisyonu'na dayandırdığı habere göre, Sudan'da Nisan ayı ortasında patlak veren iç savaştan bu yana, ülkede faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarından çalışmalarını tamamen durduranların sayısı 3.000'i aştı.

Savaşın ülkedeki insani durum üzerindeki olumsuz etkisine işaret eden komisyon, "Bunların 2.900'ü ulusal kuruluş, 110'u yabancı kuruluş ve 10'dan fazla BM insani yardım kuruluşu ve bölgesel kuruluşlardan oluşuyor" dedi.

Komisyon, uluslararası yardım çalışanlarının yüzde 85'inin artan riskler nedeniyle Sudan'ı terk ettiğini belirtti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Perşembe günü yaptığı açıklamada sosyal istikrarsızlık, zayıf iletişim ağı, personel açığı ve bürokratik engellerin Sudan'ın birçok bölgesinde insani yardımların ulaştırılmasını etkilediği belirtildi.

Sudan, 15 Nisan'dan bu yana Hartum ve diğer bölgelerde Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında yaşanan kanlı çatışmalara sahne oluyor.

OCHA'ya göre çatışmalarda şimdiye kadar 12.000'den fazla kişi hayatını kaybederken, 6,6 milyon kişi de Sudan içinde ve dışında yerlerinden edildi.