Sudan'da İç Savaş Devam Ediyor: HDK ve Ordu Arasındaki Çatışmalar Sürüyor

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar, (Nisan ortasından itibaren süren Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki) savaştan işgalin amaçlandığını belirterek, "Vatanın işgaline karşı direnmeyen halk yoktur." dedi.

Agar, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "Bu savaş, yerleşim ve işgal savaşı, tecavüz ve yağma savaşı, insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suçlar savaşıdır." ifadesini kullandı.

Bu savaştan işgal amaçlandığının altını çizen Agar, şunları kaydetti:

"İşgale karşı direnmek mukadderdir ve vatanının işgaline karşı direnmeyen halk yoktur. HDK işgalini ve Sudan devletinin yok edilmesini destekleyen ülkelere mesajım; sizi bu işgalci güçleri parayla, silahlarla, siyasi ve diplomatik olarak desteklemeye iten ekonomik veya başka çıkarlarınızın olduğunu biliyoruz. Cömertçe harcadığınız para için mücadele etmek ile toprak ve namusu savunmak için savaşmak farklı şeyler.

Bu paralı askerler, sizin için bazı başarılar elde edebilir ancak sizin programınızı uygulayamayacaklar. Sudan üzerinde kontrolünüzü dayattığınızda direnişle karşılaşacaksınız. Çıkarlarınızın, devletin teslimiyetine değil devletin istikrarına ihtiyacı olduğunu, istikrar olmazsa çıkarlarınızın ve harcadıklarınızın boşa çıkacağını hatırlatıyorum."

Müzakereler için başlatılan bütün çabaların hedefine ulaşmadığına dikkati çeken Agar, "Sudan halkının arzusu, geçici ateşkesler değil kalıcı barıştır." açıklamasında bulundu.

Sudan'daki iç savaş

Sudan, nisan ortasından bu yana, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile HDK arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirdikten sonra yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan eski cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 2019'da devrilmesinin ardından iktidarı sivillerle paylaşmış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında kanlı iç savaş patlak vermişti.

Suudi Arabistan ve ABD'nin aracılık ettiği dolaylı ateşkes müzakereleri, tarafların öne sürdüğü şartlarda anlaşamaması nedeniyle şiddeti sona erdirmeyi başaramadı.

Sudan'da taraflar, geride ağır maddi ve manevi tahribat bırakan, ülkenin orta kesimlerinde, batı ve güneybatıdaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler'e göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da yaklaşık 7 milyonu aşkın kişi, ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.