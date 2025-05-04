Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Saldırılarında 300'den Fazla Ölü

HARTUM, 4 Mayıs (Xinhua) -- Sudan'da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin ülkenin güneybatısındaki Batı Kodofan eyaletine bağlı Nuhud kentine düzenlediği saldırılarda en az 300 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada Hızlı Destek Kuvvetleri'nin iki gündür süren saldırılarda "insanlık suçu" işlediği ve "etnik temelli" katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası aktörlere Hızlı Destek Kuvvetleri'nin eylemlerine karşı sergiledikleri "hoşgörüye" son verme çağrısı da yapıldı.

Hızlı Destek Kuvvetleri'nden bu iddialara henüz bir yanıt gelmedi.