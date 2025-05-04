Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Saldırılarında 300'den Fazla Ölü

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Saldırılarında 300'den Fazla Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan'da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Nuhud kentine düzenlediği saldırılarda en az 300 kişi yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanlığı, saldırıların 'insanlık suçu' ve 'etnik temelli katliam' olduğunu duyurdu.

HARTUM, 4 Mayıs (Xinhua) -- Sudan'da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin ülkenin güneybatısındaki Batı Kodofan eyaletine bağlı Nuhud kentine düzenlediği saldırılarda en az 300 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada Hızlı Destek Kuvvetleri'nin iki gündür süren saldırılarda "insanlık suçu" işlediği ve "etnik temelli" katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası aktörlere Hızlı Destek Kuvvetleri'nin eylemlerine karşı sergiledikleri "hoşgörüye" son verme çağrısı da yapıldı.

Hızlı Destek Kuvvetleri'nden bu iddialara henüz bir yanıt gelmedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.