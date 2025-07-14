Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Saldırıları: 18 Sivil Hayatını Kaybetti

HARTUM, 14 Temmuz (Xinhua) -- Sudan'ın batısındaki Kuzey Kordofan eyaletinde paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırılarda en az 18 sivil hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.

Sivil toplum kuruluşu olan Sudan Doktorlar Ağı pazar günü yaptığı açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri, Kuzey Kordofan eyaletinin Şak el-Num bölgesinde korkunç bir vahşet işledi. 3'ü çocuk olmak üzere 11 sivil öldürülürken, 9'u kadın 31 sivil de yaralandı" dedi.

Açıklamada saldırı "tüm insani normları ve uluslararası sözleşmeleri ihlal eden acımasız bir saldırı" olduğu nitelendirilirken, bunun Hızlı Destek Kuvvetleri'nin silahsız sivilleri hedef alan ve daha önce güvenli kabul edilen bölgelerde korku yaymaya yönelik devam eden tutumunun bir yansıması olduğu ifade edildi.

Öte yandan bir diğer gönüllü grup olan Kuzey Kordofan Direniş Komiteleri ise Hızlı Destek Kuvvetleri'ye bağlı bir birimin cumartesi günü Bara kenti yakınlarındaki iki köye saldırı düzenlediğini açıkladı.

Grup tarafından pazar günü yapılan açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri, Ebu Kayde ve Hillat Hamad köylerine saldırarak en az 7 sivili öldürdü ve birkaç sivili de yaraladı" denildi.

Haziran ayından bu yana, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin ele geçirmeye çalıştığı Kuzey Kordofan'ın başkenti El-Ubeyd'in kuzeydoğusundaki stratejik öneme sahip Bara kenti çevresinde çatışmalar devam ediyor.

Hızlı Destek Kuvvetleri askerleri, pazar günü erken saatlerde sosyal medya platformlarında yayımladıkları videolarda El-Ubeyd'in yaklaşık 68 kilometre batısındaki Ümm Sumeyme bölgesini ele geçirdiklerini iddia etti.

Sudan ordusu ise, söz konusu iddiaya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Sudan, Nisan 2023'te Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında patlak veren çatışmaların etkisi altında kalmaya devam ediyor. Söz konusu çatışmalar, bugüne kadar on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve milyonlarca kişinin hem ülke içinde hemde sınır ötesinde yerinden edilmesine yol açarak, Sudan'daki zaten derinleşmiş olan insani krizi daha da ağırlaştırdı.