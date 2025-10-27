Haberler

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'ne Yönelik Şiddetli Suçlamalar

Güncelleme:
Sudan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetleri'ni Kuzey Darfur ve Kuzey Kurdufan eyaletlerinde sivillere karşı işlenen vahşi suçlarla kınadı. Bakanlık, milislerin etnik temizlik ve insanlık dışı eylemlerle suçlandığını açıkladı.

PORT Sudan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetleri'ni (HDK), ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir ve orta kesimlerdeki Kuzey Kurdufan eyaletinin Bara şehirlerinde "masum sivillere karşı vahşi ve dehşet verici suçlar" işlemekle suçladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık HDK adlı isyancı milislerin Faşir ve Bara şehirlerinde masum sivillere karşı işlediği vahşi ve dehşet verici suçları en sert ifadelerle kınamaktadır." denildi.

Açıklamada, "bu milis güçlerin, sivillere yönelik katliam, işkence, yağma ve hırsızlık gibi insanlık dışı eylemlerini sürdürdüğü, insan hakları ve yaşamın kutsallığına yönelik en ağır ihlalleri sergilediği" belirtildi.

Faşir'in çevresinde yaşanan saldırılarda aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda sivilin hedef alındığı bilgisini paylaşan Bakanlık, "insanlığın vicdanını sarsan bu ihlallerin, Bara kentinde yaşanan korkunç olaylarla eş zamanlı olarak meydana geldiği, bu durumun, söz konusu çetelerin nereye giderse gitsin sistematik bir öldürme ve terör politikası izlediğini açıkça gösterdiği" belirtti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu planlı ve kasıtlı suçlar, milis güçlerin saldırgan doğasını ve mensuplarının her türlü insani, ahlaki ve hukuki değerden tamamen yoksun olduklarını ortaya koymaktadır. Masum insanların kanına giren bu güçler, vahşet ve dehşet saçmaya devam etmektedir. Bakanlık, bu insanlık dışı suçları en güçlü şekilde kınayarak, uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler'i, insan hakları kuruluşlarını ve medya organlarını ahlaki, hukuki ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye çağırmaktadır. Bu açık ihlaller, uluslararası insancıl hukukun ve sivillerin korunmasına ilişkin tüm uluslararası sözleşmelerin çiğnendiğini, tam teşekküllü savaş suçları niteliğindedir."

Faşir ve Bara'da onlarca kişinin öldürüldüğü iddiası

Sudan Doktorlar Ağından yapılan açıklamada, "HDK, dün akşam Kuzey Darfur'un merkezi Faşir kentinde vahşi bir katliam gerçekleştirdi." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, söz konusu güçlerin "etnik temelde silahsız sivilleri öldürerek etnik temizlik suçu işlediği" belirtilmişti.

Ağın sahadaki ekiplerinden gelen bilgilere göre, "bölgede tam bir güvenlik kaosu yaşandığı için etkilenen alanlara ulaşmak son derece zor" ve "ölü sayısının onlarcayı aştığı" ileri sürülmüştü.

Ayrıca, HDK'nin, Kuzey Kurdufan eyaletinin Bara kentinde 9'u kadın 47 silahsız sivili "orduya mensup oldukları iddiasıyla evlerinde öldürdüğü" savunulmuştu.

Açıklamada, "HDK'nin Bara kentini ele geçirdiği andan itibaren, sistematik şekilde saha infazları, yağma ve sivillerin kaçırılması gibi eylemler yürüttüğünü, bunun da halk arasında korku ve dehşet yaymayı amaçladığı" belirtilmişti.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en büyük insani krize neden olan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur Bölgesinin 4 eyaletinin merkezini kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor ve şehri almak için sürekli saldırılar düzenliyor.

HDK, dün, Faşir'deki orduya bağlı 6. Piyade Tümenini aldığını iddia etmişti. Ordudan henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
