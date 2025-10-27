Haberler

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nden Vahşi Katliam İddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sudan Doktorlar Ağı ve Acil Durum Avukatlar Heyeti, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Kuzey Darfur ve Kuzey Kurdufan'da sivillere yönelik katliamlarını ve etnik temizlik suçlarını duyurdu. Yaşanan güvenlik kaosu nedeniyle ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

PORT Sudan'daki sivil toplum kuruluşlarından Sudan Doktorlar Ağı ile Acil Durum Avukatlar Heyeti, 30 ayı aşkın süredir orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK), ülkenin Kuzey Darfur ve Kuzey Kurdufan eyaletlerinde onlarca sivili öldürmekle suçladı.

Sudan Doktorlar Ağından yapılan açıklamada, "HDK, dün akşam Kuzey Darfur'un merkezi Faşir kentinde vahşi bir katliam gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu güçlerin "silahsız sivilleri öldürerek etnik temizlik suçu işlediği" öne sürüldü. Ağın sahadaki ekiplerinden gelen bilgilere göre, bölgede tam bir güvenlik kaosu yaşandığı için etkilenen alanlara ulaşmanın son derece zor olduğu ve "ölü sayısının onlarca kişiyi aştığı" iddia edildi.

Ayrıca HDK mensuplarının "hastaneleri, tıbbi tesisleri ve eczaneleri yağmalayarak, bölgedeki sağlık ve yaşam altyapısının kalan kısmını da yok ettiği" ileri sürüldü.

Sudan Doktorlar Ağı, yaşananları "sivilleri ve sağlık tesislerini hedef almayı yasaklayan tüm uluslararası hukuk ve teamüllerin açık ihlali" olarak niteledi.

Ağ, Birleşmiş Milletleri, Dünya Sağlık Örgütünü ve uluslararası toplumu "katliamları durdurmak, sivilleri korumak ve failleri uluslararası adalet önünde hesap vermeye zorlamak için acilen harekete geçmeye" çağırdı.

Kuzey Kurdufan eyaletinin Bara şehrinde de "onlarca" ölü iddiası

Sudan Doktorlar Ağından yapılan ayrı bir açıklamada da HDK'nin, Kuzey Kurdufan eyaletinin Bara kentinde 9'u kadın 47 silahsız sivili "orduya mensup oldukları iddiasıyla evlerinde öldürdüğü" ileri sürüldü.

Açıklamada, "HDK'nin kenti ele geçirdiği andan itibaren, sistematik şekilde saha infazları, yağma ve sivillerin kaçırılması gibi eylemler yürüttüğünü, bunun da halk arasında korku ve dehşet yaymayı amaçladığı" belirtildi.

Öte yandan sivil toplum kuruluşu Acil Durum Avukatları Heyeti, "HDK, 25 Ekim Cumartesi gününden bu yana Kuzey Kurdufan eyaletinin Bara kentinde, orduyla yaşanan çatışmanın ardından sivillere yönelik korkunç bir katliam gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

Heyet, "çatışmanın ardından sivillerin doğrudan hedef alındığını, Bara mahallelerinde çoğu genç yüzlerce sivilin öldürüldüğünü" iddia etti.

Heyet ayrıca, "geniş çaplı tutuklamalar, yağma ve kamu ile özel mülklere yönelik yıkım eylemlerinin" yaşandığı kentte, iletişim ve internet ağlarının tamamen kesildiğini kaydetti.

Bu saldırıların, insanların büyük gruplar halinde çevre köylere ve bölgelere çok zor koşullar altında göç etmesine yol açtığını aktaran heyet, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğunu öne sürdü.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en büyük insani krize neden olan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur Bölgesinin 4 eyaletinin merkezini kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor ve şehri almak için sürekli saldırılar düzenliyor.

HDK, dün, Faşir'deki orduya bağlı 6. Piyade Tümenini aldığını iddia etti.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.