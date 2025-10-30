Haberler

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Lideri Katliamları İtiraf Ediyor

Güncelleme:
Hızlı Destek Kuvvetleri'nin lideri Muhammed Hamdan Dagalu, Faşir'de sivillere yönelik ihlallerin olduğunu kabul ederek, soruşturma komiteleri kurulduğunu açıkladı. Dagalu, savaşın kendilerine dayatıldığını savunarak halkı evlerine dönmeye çağırdı.

PORT Sudan'da orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) lideri Muhammed Hamdan Dagalu, sivillere yönelik katliamlar için "Faşir'de ihlaller olduğunu gördüm." ifadesini kullanırken, saldırılar için başka çarelerinin olmadığını iddia etti.

Dagalu, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımda, "Faşir'de ihlaller olduğunu gördüm. Bunları araştırmak üzere soruşturma komitesinin kurulduğunu ilan ediyorum. Soruşturma komiteleri şu an Faşir'e ulaştı." dedi.

Soruşturma komitelerinin sorumlulardan hesap soracağını savunan Dagalu, şehirde sivillerin hareket etmesine izin verildiğini ve gözaltına alınan sivillerin serbest bırakılması sürecinin incelendiğini öne sürdü.

Dagalu, halka evlerine geri dönme çağrısında bulunup, "Başınıza gelen felaketten dolayı üzgünüz ancak zorlandık, başka seçeneğimiz yoktu, savaş bize dayatıldı. Şehri güvence altına aldıktan sonra tüm birlikler şehir dışında konuşlanacaktır." diye konuştu.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp bu kişilere işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
