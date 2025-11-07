Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri, İnsani Ateşkes Teklifini Kabul Etti

HARTUM, 7 Kasım (Xinhua) -- Sudan'daki paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır'ın önerdiği "insani ateşkes önerisine katılmayı" kabul ettiklerini açıkladı.

Hızlı Destek Kuvvetleri Sözcüsü Fetih Kureyşi, perşembe günü yaptığı açıklamada ateşkesle "savaşın felaket boyutundaki insani sonuçlarını ortadan kaldırma ve sivillerin daha iyi korunmasını sağlamanın" amaçlandığını söyledi.

Kureyşi, "Anlaşmayı uygulamayı ve düşmanlıkları sona erdirmeye yönelik düzenlemelerle ilgili görüşmelere derhal başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Sudan ordusu salı günü Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin ABD'nin insani ateşkes önerisini görüştüğü toplantının ardından Hızlı Destek Kuvvetleri ile mücadelesine devam edeceğini açıkladı.

Sızan bilgilere göre yardımların ulaştırılabilmesi için 3 aylık insani ateşkesin öngörüldüğü söz konusu ateşkes önerisi kapsamında, bu 3 ayın ardından kapsamlı çözüm ve kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla da 9 aylık bir siyasi süreç öngörülüyor.

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden oldu.