Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri ile Ordu Arasında Çatışmalar Şiddetleniyor

PORT Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 26 Ekim'de, ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentini ele geçirmesinin ardından, son bir haftada orduyla yaşanan çatışmalar, ülkenin orta ve güney kesimlerinde yer alan Kuzey, Batı ve Güney Kurdufan eyaletlerindeki beş sıcak noktada yoğunlaştı.

18 eyaletten oluşan Sudan'da HDK, 5 eyaletten oluşan Darfur Bölgesinin merkez şehirlerinin tamamını ele geçirdi.

Ordu ise ülkenin kuzey, güney, doğu ve merkezindeki 13 eyaletin büyük bölümüne hakim durumda bulunuyor.

5 yeni eksende yoğunlaşan çatışmalar

Son bir haftada insansız hava araçları (İHA), topçu bombardımanı ve artan askeri yığınaklarla çatışmalar, Kuzey Kurdufan eyaletinin merkezi el-Ubeyd ile eyaletteki Bara şehri, Batı Kurdufan eyaletinde aylardır kuşatma altında olan Babanusa şehri ile Güney Kurdufan eyaletinin merkezi Kadugli ile Delenc eksenlerinde yoğunlaştı.

Üç eyaletten oluşan Kurdufan Bölgesi, batı sınırlarının Darfur bölgesine komşu olması nedeniyle stratejik öneme sahip.

Kuzey Kurdufan eyaletinde çatışmalar, eyalet merkezi Ubeyd kenti ve ekimde HDK'nin ele geçirdiği Bara çevresinde yoğunlaştı.

Bazı kaynaklar 8-9 Kasım'da Sudan ordusunun Bara hattında HDK'ye ait toplanma merkezlerini hedef alan hava saldırıları düzenlediğini aktardı.

Görgü tanıkları ise HDK'nin Bara'nın kuzeyindeki köy ve bölgeleri bombaladığını bildirdi.

Faşir'in HDK'nin eline geçmesinin ardından Güney Kurdufan'da eyaletin merkezi Kadugli ile eyaletin en büyük ikinci şehri Delenc çevresinde yoğun askeri hareketlilik yaşanıyor.

HDK ve SPLM-N'den topçu saldırıları

7 Kasım'da HDK ve müttefiki Abdülaziz el-Hilu liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) güçleri, Delenc'i topçu ateşiyle vurdu.

Bu saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarına göre ordu bu saldırılara kentin kuzeydoğusundaki HDK ve SPLM-N mevzilerini hedef alan topçu atışlarıyla karşılık verdi.

HDK'nin son günlerde Delenc'in kuzey, doğu ve batı çevresindeki konuşlanmasını artırdığı kaydedildi.

Kent halen kuşatma altında bulunuyor. HDK şehrin kuzey ve doğu bölgelerini, SPLM-N ise batı ve güney bölgelerini kontrol ediyor.

Aylardır kuşatılan Babanusa şehri

Son iki günde, Batı Kurdufan eyaletinde bulunan Babanusa kenti yeniden çatışmaların odak noktası haline geldi.

HDK, aylardır kuşattığı kenti topçu atışlarıyla bombalayarak ele geçirmeye çalışıyor.

Ordu, kentte konuşlu 22. Piyade Tümeni aracılığıyla sert direniş gösteriyor.

HDK'den "teslim olun" çağrısı

Ordu 9 Kasım'da yaptığı açıklamasında, Batı Kurdufan eyaletinde bulunan Babanusa şehrindeki 22. Piyade Tümeninin HDK'nin yoğun insansız hava aracı ve topçu saldırılarına profesyonelce karşılık verdiğini belirtti.

HDK, 10 Kasım'da ise sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Babanusa'ya büyük askeri takviyeler gönderdiklerini duyurdu ve Kurdufan'daki ordu birliklerine, özellikle de Babanusa'daki birliklere "teslim olun" çağrısı yaptı.

Babanusa, son iki yıldır süren kuşatma ve bombardımanlar nedeniyle yaklaşık 177 bin kişinin yerinden edildiği bir kent haline geldi.

Başkent Hartum için savunma hattı

Gözlemcilere göre, Sudan ordusu şu anda Kuzey Kurdufan'ı tahkim ederek Cezira ve Hartum eyaletleri için savunma hattı oluşturmayı, ardından Güney Kurdufan üzerinden Darfur'a doğru ilerlemeyi hedefliyor.

Öte yandan, HDK, Darfur'daki mevzilerini güçlendirmeye, Kurdufan'daki toprak kazanımlarını genişletmeye ve sürekli saldırı halinde kalmaya çalışıyor.

Askeri uzman Mutasim Abdulkadir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordunun Kurdufan'ın üç eyaletinde ve Kuzey Darfur'un kuzeybatısında bulunduğunu belirtti.

"Operasyonlar, ülkenin tamamını kapsayacak şekilde sürecek"

Abdulkadir, "Bu bölgelerdeki çatışmalar devam ediyor ve ilerleme kaydediliyor. Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın söylediği gibi, operasyonlar ülkenin tamamını kapsayacak şekilde sürecektir." dedi.

Ordunun bu aşamada hava gücünü yoğun şekilde kullandığını ifade eden Abdulkadir, ardından topçu birliklerinin ve kara kuvvetlerinin devreye gireceğini dile getirdi.

Abdulkadir, ordunun Kurdufan'daki ilerleyişinin kademeli olarak devam edeceğini belirterek, sonunda Darfur'un yeniden kontrol altına alınacağını savundu.