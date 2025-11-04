Sudan'da HDK Üyesinden Skandal Açıklama ve Özür

PORT Sudan'da katliam ve insan hakkı ihlalleriyle gündeme gelen Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) mensup bir kadın, HDK üyesi erkeklere hitaben yaptığı konuşmada, "Siz oraya ancak kadınların zürriyetlerini temizlemek için gideceksiniz." dedikten sonra gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Kendi ailesinden de tepki aldığını belirten kadın, Sudan halkından özür dilediğini açıkladı.

HDK destekçisi kadın, açıklamasına gelen tepkiler sonrası yayınladığı yeni videoda, "Bütün Sudanlı kadınlardan özür dilemek istiyorum. Öyle demek istemedim, sadece o anlık bir şeydi. Ben ne dediğimin farkında değildim ve insanlara ulaşan bu anlamı kastetmedim." diye konuştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, HDK üniformalı bir kadın, HDK mensuplarına hitaben, "Faşir konusunu kapattık, Babanusa ve Bara cepte. Şimdi de Umdurman ve Port Sudan'a gideceğiz." demişti.

Ülkenin kuzeyindeki Kuzey eyaletine "kadınları için gideceksiniz" diyen HDK'li kadın, "Sizin gibi yiğit ve cesur çocuklarının olması amacıyla zürriyetlerini temizlemek için gideceksiniz." ifadesini kullanmıştı.

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana orduyla çatışan HDK, özellikle Darfur bölgesinde sivillere yönelik yaygın hak ihlalleri, toplu katliamlar ve cinsel saldırılarla suçlanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) raporları ve uluslararası insan hakları örgütlerinin bulgularına göre HDK mensupları, başta Faşir olmak üzere çok sayıda şehirde yüzlerce sivili öldürmek, kadınlara sistematik cinsel saldırılarda bulunmak ve toplu göçlere neden olmakla itham ediliyor.