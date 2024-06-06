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Sudan'da HDK Saldırıları Sonucunda 100'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

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Sudan'ın Cezira eyaletindeki Ved en-Nora köyünde Hızlı Destek Kuvvetlerinin saldırıları sonucunda 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Ülkede devam eden savaşta ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi devam ediyor.

PORT Sudan'ın orta kesimlerindeki Cezira eyaletinin Ved en-Nora köyünde Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) saldırıları sonucunda 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Cezira Eyaleti Vali Vekili et-Tahir İbrahim el-Hayır, Sudan resmi haber ajansına (SUNA) yaptığı açıklamada, HDK'nin Ved en-Nora köyü ve çevresinde gerçekleştirdiği "acımasız ihlallerin kapsamlı bir savaş suçu olduğunu" belirtti.

Bu olayın, uluslararası toplum tarafından kınanması gerektiğini vurgulayan el-Hayır, "Milisler, her gün vatandaşlarla savaşının devam ettiğini vurguluyor. Milisler, halka en sert işkence türlerini uyguluyor ve tüm mülklerini yağmalıyor." ifadelerini kullandı.

Yerel Medeni Direniş Komitelerince sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Ved en-Nora köyü, bugün, HDK milislerin köye 2 kez saldırıp yüzlerce şehidi öldürmesinin ardından bir soykırıma tanık oldu." ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan ve köye ait olduğu iddia edilen görüntülerde, 100'den fazla kişi toplu olarak defnedildi.

Ülkenin batısındaki Faşir'deki çatışmalar şiddetlendi

Diğer taraftan ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de Sudan ordusu ile HDK arasındaki çatışmalar bugün de şiddetlendi.

Faşir Direniş Komitelerince yapılan açıklamada, "Şehirdeki Ordu Komutanlığı yakınında ve şehrin güney ile doğu mahallelerinde, HDK tarafından topçu bombardımanı devam ediyor. Şehirden dumanlar yükseliyor." denildi.

Ordu, yaptığı açıklamada, "Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Darfur Hareketleri Müşterek Kuvvetleri, durumun istikrarını ve ordunun savaşın tüm yönleri üzerinde kontrolünü duyuruyor." ifadesini kullandı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta, ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken; HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA / Güncel

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