Sudan'da HDK'nin İşkenceleri: 'İnsani Felaket' Açıklaması

Güncelleme:
Port Sudan İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mutasım Ahmed Salih, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Faşir'de sivillere işkence ettiğini belirterek, durumu 'insani bir felaket' olarak nitelendirdi. Bakan Salih, HDK'nin işlediği suçlar ve ihlallerin hesabının sorulacağını söyledi.

PORT Sudan İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mutasım Ahmed Salih, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Faşir'de mahsur kalan sivillere "işkence ettiğini" belirterek, yaşananları "insani bir felaket" olarak nitelendirdi.

Bakan Salih, ülkenin doğusundaki Port Sudan'da, Sudan Haber Ajansı'nda (SUNA) düzenlenen basın toplantısında konuştu.

HDK'nin Faşir'de mahsur kalan sivillere "işkence ettiğini" dile getiren Salih, HDK saldırılarında "on binlerce" kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakan Salih, Faşir'de yaşananları "vicdanları sarsan bir insani felaket" olarak nitelendirerek, bu felaketin sürdüğünü ifade etti.

Faşir'de ve ülke genelinde "dökülen kanın hesabını soracaklarını" belirten Salih, HDK'nin, işlediği suçlar ve ihlallerin ardından ülkenin geleceğinde herhangi bir rol üstlenmeye layık olmadıklarını dile getirdi.

Salih, "direniş yolunda ısrar, isyancıları püskürtme ve vatanın her karış toprağını kurtarma" kararlılıklarını vurguladı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
