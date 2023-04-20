Sudan'da HDK Komutanı Dagalu: 'Askeri operasyonun amacı Burhan'dan kurtulmak'

Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, amaçlarının "(Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah) el-Burhan'dan kurtulmak, onu hapse atmak ve demokratik dönüşüm sürecini başlatmak" olduğunu söyledi.

Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, amaçlarının " ( Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah) el-Burhan'dan kurtulmak, onu hapse atmak ve demokratik dönüşüm sürecini başlatmak" olduğunu söyledi.

Dagalu, Katar merkezli AlJazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, ilan edilen ateşkese bağlı olduklarını belirterek, "Karşı taraf, tüm ekipmanları ile bizi bombalıyor." dedi.

"Gerçek bir demokratik geçiş için çağrıda bulunuyoruz"

Amaçlarının ülkeyi fitne ve sorunlardan kurtarmak olduğunu ifade eden Dagalu, "Gerçek bir demokratik geçiş için çağrıda bulunuyoruz. Burhan da bunun gerçekleşmesini engelleyen sorunların sebebidir. Askeri operasyonun amacı Burhan'dan kurtulmak, onu hapse atmak ve demokratik dönüşüm sürecini başlatmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dagalu, uluslararası taraflarla gelişmeleri görüştüğünü belirterek, ilan edilen insani ateşkese bağlı olduklarını ancak karşı tarafın bunu istemediğini ileri sürdü.

HDK Komutanı Dagalu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da ülkedeki gelişmelerle ilgili bir saat kadar konuştuğunu anlattı.

"Burhan karar verme yetkisine sahip değil"

Ordu Komutanı Burhan'ın birtakım taraflarca kullanıldığını ve kendi başına karar verme yetkisine sahip olmadığını öne süren Dagalu, " Sudan'daki krizi çözmenin tek yolu Burhan'ı adalete teslim etmektir." dedi.

Dagalu, HDK'nin, Rus Wagner güçleri ile ilişkisi ve dışarıdan herhangi bir destek aldığına dair iddialarla ilgili ise şunları kaydetti:

"Bütün bunlar, Burhan'ın güvenilirliğimizi hedef alan propagandası kapsamına giriyor. Dışarıdan herhangi bir destek aldığımız doğru değil ve bunlar Burhan'dan gelen iddialar ve biz dışarıdan hiçbir destek istemedik."

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'e yükseldiğini duyurmuştu.