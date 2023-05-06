Sudan'da HDK, Cidde'deki müzakerelerin 'arzulanan hedeflere' ulaşmasını umuyor

Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, ABD ve Suudi Arabistan'ın çabalarıyla Cidde şehrinde başlatılan müzakerelerin "arzulanan hedeflere" ulaşmasını umduğunu belirtti.

Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, ABD ve Suudi Arabistan'ın çabalarıyla Cidde şehrinde başlatılan müzakerelerin "arzulanan hedeflere" ulaşmasını umduğunu belirtti.

Dagalu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sudanlı taraflar arasında Cidde'de müzakerelerin başlamasına ilişkin ABD ve Suudi Arabistan'ın ortak açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu girişimi destekledikleri için Suudi Arabistan ve ABD'ye teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Müzakerenin "arzulanan hedeflere" ulaşmasını umduğunu kaydeden Dagalu, vatandaşların temel hizmetleri almalarını sağlayan insani yardım koridorlarının açılmasını kolaylaştıran bir ateşkese ulaşmak için gösterilen bölgesel ve uluslararası çabalara övgüde bulundu.

Dagalu, demokratik bir geçiş sağlayan sivil bir hükümete ulaşılmasının gereği konusundaki kararlılığını vurguladı.

Sudan Egemenlik Konseyi üyesi Orgeneral Şemseddin el-Kebbaşi, 2 Mayıs'ta, iki gün içinde Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde ülkede ateşkes sağlanmasını görüşmek üzere ordu ve HDK temsilcilerinin katılımıyla doğrudan görüşmelerin başlayabileceğini açıklamıştı.

ABD ve Suudi Arabistan'ın çözüm çabaları

Sudan ordusu, dün, Suudi Arabistan ve ABD'nin arabuluculuğu ile iki tarafın temsilcilerinin, güvenliği sağlamak amacıyla yenilenmekte olan ateşkesin ayrıntılarını görüşmek üzere Cidde'ye gittiklerini duyurmuştu.

Suudi Dışişleri Bakanlığı, Bakan Prens Faysal bin Farhan ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken arasındaki telefon görüşmesinde, iki ülkenin çözüm çabaları kapsamında Suudi Arabistan'ın ateşkes konusunu görüşmek üzere Cidde'de ordu ve HDK temsilcilerini ağırlamaya hazır olduğu belirtilmişti.

Bakanlık, iki taraf arasındaki görüşmelerin, Sudan ve halkının güvenlik ve istikrarını garanti edecek ve gerilimi azaltmak amacıyla kurulacak diyaloğun zeminini hazırlamayı amaçladığını kaydetmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararını aldığını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551'e yükseldiğini, 4 bin 926 kişinin yaralandığını açıklamıştı.