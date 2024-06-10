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Sudan'da Hastaneye Baskın: Faşir'deki Güney Hastanesi Faaliyetlerini Askıya Aldı

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Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'deki Güney Hastanesi'ne Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından yapılan baskın sonucunda tüm faaliyetler askıya alındı. MSF, HDK askerlerinin hastaneye ateş açtığını ve tesisi yağmaladığını bildirdi. Saldırı nedeniyle hastalar başka tesislere nakledilirken, sağlık ekibi sayısı azaldı. Savaşan taraflara hastanelere saldırmayı bırakma çağrısı yapıldı.

PORT Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) baskın yaptığı Güney Hastanesi'ndeki tüm faaliyetlerin askıya alındığını bildirdi.

MSF'den yapılan açıklamada, HDK askerlerinin hastaneye baskın düzenlediği, ateş açtığı ve tesisi yağmaladığı belirtildi.

Baskın sebebiyle hastanedeki tüm faaliyetlerin askıya alındığı ifade edilen açıklamada, "MSF ve Sağlık Bakanlığı ekipleri, yoğun çatışmalar nedeniyle bu hafta başında hastaları ve tıbbi hizmetleri başka tesislere nakletmeye başladığından saldırı sırasında yalnızca 10 hasta vardı ve sağlık ekibi sayısı azalmıştı." denildi.

Açıklamada, hastaların çoğu ve tüm MSF personelleri dahil olmak üzere sağlık ekiplerinin HDK saldırısından kaçmayı başardığı bilgisi paylaşılarak "Kaos nedeniyle ekibimiz, çatışmada ölen ya da yaralanan olup olmadığını doğrulayamadı." ifadesine yer verildi.

MSF Acil Durumlar Başkanı Michel Lacharite, "HDK'nin hastane içinde ateş açması çok çirkin. Bu münferit bir olay değil; personel ve hastalar haftalardır tesise her taraftan yapılan saldırılara maruz kalıyor, ancak hastane içinde ateş açmak sınırı aşıyor." dedi.

Savaşan taraflara hastanelere saldırmayı bırakma çağrısında bulunan Lacharite, "Hastaneler birer birer hasar gördü ve kapatıldı. Faşir'de geri kalan tesisler kitlesel kayıplara hazırlıklı değil, çözüm bulmaya çalışıyoruz, ancak tıbbi tesislerin yedeklenmesinin sorumluluğu savaşan taraflara düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nın, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA / Güncel

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